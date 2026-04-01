À Ajaccio, la journée des prisonniers politiques comme un appel à l’unité des luttes

Au Palais des Congrès d’Ajaccio, près d’une centaine de personnes ont pris place dans la salle, à l’appel de l’associu Sulidarità. Comme chaque année, cette journée du 17 avril consacrée aux prisonniers politiques, s’inscrit dans un temps long : celui d’une mobilisation qui entend documenter, alerter et fédérer.



À la tribune, des membres de l’associu Sulidarità côtoient juristes, militants et soutiens. Mais au-delà du cadre corse, la rencontre prend une dimension résolument internationale. Des délégations venues de territoires engagés dans des luttes similaires sont présentes : de la Catalogne à la Kanaky (Nouvelle-Calédonie), en passant par le Pays basque, intervenu par une courte vidéo. Autant de voix différentes, réunies autour d’un même diagnostic.



Des témoignages qui disent l’épreuve



Dès l’ouverture, Thierry Casolasco, président de l’associu Sulidarità, donne le ton : « Il s’agit de dénoncer les violences de la police politique que subissent nos militants. »



Très vite, les interventions s’éloignent des discours généraux pour s’ancrer dans des récits personnels. À la tribune, un militant kanak évoque la brutalité des interpellations et leurs répercussions familiales : « J’ai une petite fille de six ans qui a vu son père arrêté », avant de poursuivre : « Nous défendons la même cause : nous sommes un peuple qui refuse de disparaître et qui veut être maître de son destin. »



Derrière ces témoignages, une réalité s’impose : celle de trajectoires individuelles marquées par des procédures longues, des éloignements géographiques et un sentiment d’injustice durable.