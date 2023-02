Après la réunion à Beauvau, les réactions de groupes nationalistes d'opposition à l'Assemblée de Corse

, le leader d’Avanzemu, marque lui aussi son « sentiment incontestablement positif » au sortir de ces réunions. « La présence du Président de la République n’était ni annoncée, ni prévue et elle a donc donnée une dimension particulièrement forte à la suite de nos échanges, et plus généralement au processus. Il faut quand même noter que c’est la première fois qu’à ce stade d’une discussion entre Paris et la Corse, l’intervention d’un Président de la République est de cet ordre », explique-t-il en premier lieu.Sur le fond, il souligne que les sujets du jour ont été « abordés de manière adaptée ». « Il était question durant la matinée des institutions insulaires de manière comparative, et durant l’après-midi du foncier et du logement, qui sont, on le sait bien, au cœur de la problématique corse depuis des décennies, et notamment au cœur des revendications du mouvement national. Donc cela nous a permis de poser des constats de manière sereine, objective, et en même temps d’amener des solutions, des pistes de travail. Nous avons un nouveau rendez-vous d’ici un mois, un mois et demi sur ces questions et nous allons être en mesure d’avancer de manière significative », se réjouit-il en notant avec satisfaction que le calendrier proposé par le Gouvernement est conforme à ce que le le PNC et Avanzemu proposaient hier lors d’une conférence de presse à Ajaccio « Au vu de la confirmation du calendrier que nous avons proposé, de la présence du Président de la République, que nous interprétons comme un signe politique fort, et de la méthode adaptée sur les enjeux du jour, il y a une satisfaction, mais l’idée est de continuer dans cette voie et de valider cet état d’esprit lors des prochains rendez-vous », ajoute-t-il encore.Il affirme par ailleurs que les lignes rouges posées par le Président de la République, par lesquelles il a réaffirmé son exigence de maintien de « la Corse dans la République » et le « refus de créer deux catégories de citoyens », ne semblent pas être de mauvais augure pour la suite. « Elles ont été accompagnées d’autres affirmations. S’il a été rappelé que la Corse devait rester dans la République, il a été dit en même temps qu’il n’y a aucun tabou. Et s’il a été dit qu’il ne saurait y avoir deux catégories de citoyens au sein d’un même ensemble, il a été également rappelé les différenciations juridiques permises par la Constitution et déjà à l’œuvre dans ce même ensemble. Donc même si ces rappels peuvent sembler douloureux dans la mémoire des Corses, il ne me semble pas, à ce stade, ni rédhibitoires ni gênants », précise le président d’Avanzemu.