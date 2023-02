Avant la réunion à Beauvau, le PNC pose ses jalons pour la reprise du dialogue

« De la même manière que des solutions sont intervenues pour nos prisonniers, il faut que d’autres interviennent par ailleurs », instille Jean-Christophe Angelini. De son côté, le secrétaire national du PNC pose : « Nous considérons que ces discussions doivent désormais devenir un véritable processus politique qui ne peut se dérouler au gré de l’actualité. Dans ce moment politique qui nous porte à défendre les intérêts de la Corse et des Corses, la course contre le temps qui aggrave le contexte démographique, économique, social et culturel de ce pays impose à tous les protagonistes une exigence de résultats en toute transparence et en levant tous les tabous, si tant est qu’il en persiste entre la Corse et Paris ». « Dans son discours, le ministre a reconnu l’existence d’un conflit politique. Il est donc désormais nécessaire d’en prendre la mesure, et d’y répondre de façon politique comme cela s’est fait ailleurs en Europe et dans le monde », appuie-t-il.



Bientôt un an après le début des discussions, Pascal Zagnoli appelle donc à ne pas rester « à des réunions d’ordre méthodologique » et affirme que les élus de la Corse doivent « collectivement se mettre véritablement au travail et proposer un projet opposable » au Gouvernement. « C’est au nom de notre héritage politique, de nos années de combat et des sacrifices passés que les élus du PNC monteront à Paris avec la ferme volonté de rappeler le fait national corse et de voir aboutir une solution politique pour ce pays et pour ce peuple », reprend-il en indiquant ainsi qu’il « conviendra donc de poser à l’État la question d’une volonté effective ou non d’intégrer dans le cadre des négociations le principe des trois blocs de compétences : compétences exclusives de l’État ; compétences exclusives de la Collectivité Unique Autonome de Corse ; et compétences partagées ». « À cela, devra s’ajouter rapidement la question du transfert du pouvoir législatif et règlementaire, qui par ailleurs est déjà octroyé par la Constitution à d’autres territoires français », précise-t-il encore.