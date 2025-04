Après la mort du pape François, l’Église de Corse se mobilise pour lui rendre hommage

À Ajaccio, comme partout en France, la cathédrale Sainte-Marie a accueilli ce lundi soir une veillée de prière en hommage au pape François, décédé dans la matinée à l’âge de 88 ans. Sous les voûtes de l’édifice, les fidèles se sont rassemblés pour accompagner spirituellement celui qui, il y a seulement quelques mois, avait foulé le sol corse. À l’issue de ce moment de prière, l’abbé Frédéric Constant, vicaire général de l’Église de Corse, a souligné la portée spirituelle et humaine du pontificat de François. « À la fin de sa visite du 15 décembre, il nous avait confié : "Je me suis senti ici comme chez moi." Ce matin, en fermant les yeux, il a quitté la maison de la terre, celle qu’il n’a cessé d’appeler à préserver dans ses encycliques. Désormais, il est accueilli dans la maison éternelle où le Père illuminera son visage pour contempler sa gloire », a-t-il déclaré.



Un pontificat tourné vers les plus fragiles

L’héritage de François s'inscrit, selon l’abbé Constant, dans une fidélité constante aux plus démunis : « Il laisse un héritage tourné vers les pauvres, les exclus, tous ceux et celles qui se sentent loin de l’Église », rappelle-t-il. Le vicaire général souligne un signe fort : « Il avait commencé son ministère pontifical par un voyage à Lampedusa, une petite île de la Méditerranée, et il a terminé son pontificat en Corse. Il a placé au cœur de sa mission les peuples souvent incompris et marginalisés, pour les rassembler, pour trouver en eux, à travers la piété populaire, un moyen de vivre leur foi, de s'investir dans la société et de construire un monde plus beau, comme nous l'avons vécu le 15 décembre dernier lors de sa venue. »



Une Église corse invitée à la créativité

En cette période de deuil pour l’Église universelle, les fidèles sont appelés à se rassembler et à prier. « Les églises, les chapelles sont ouvertes pour des veillées et des célébrations eucharistiques. Les cloches ont sonné ce soir pour vivre cette communion avec l'Église universelle », rappelle le vicaire général. « Notre cardinal, qui est à Jérusalem, est en communion avec nous, et il rejoindra Rome demain pour vivre cette prière de l'Église universelle qui accompagne ce pasteur vers la maison du Père. »



Au-delà de cette veillée, d’autres temps forts sont envisagés dans les prochains jours en Corse :

« Les prêtres, les diacres, la communauté religieuse corse sont invités tout au long de cette semaine à être créatifs, à inventer des moyens pour que les fidèles puissent se retrouver dans les églises et même sur des places publiques pour faire mémoire du pape François. »



À Ajaccio, une veillée de prière suivie d’une procession aux flambeaux jusqu’au Casone – lieu où François avait célébré l’Eucharistie en décembre dernier – est actuellement à l’étude. Sa confirmation pourrait intervenir dans les prochaines heures.