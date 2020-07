Après Porto-Vecchio, Ajaccio : des chiens renifleurs pour dépister la COVID-19

Comment se déroule l’opération ?



« Une quinzaine de personnes du SIS est mobilisée, ainsi que quatre chiens, dont deux qui sont encore en cours d’apprentissage. Nous avons fait venir deux chiens de Seine-et-Marne » détaille Aymeric Benard, vétérinaire du SIS 2A. Ils s’entrainent depuis le mois de mars dans un local dédié. Le processus est simple : des compresses imprégnées de sueur sont récoltées et mises dans des plots, qui sont ensuite reniflés par les chiens. Si l’animal détecte quelque chose, il marque l’arrêt. En parallèle, des tests PCR sont réalisés pour comparer les résultats et établir leur fiabilité. L’expérimentation est double, car en plus de ce dépistage canin, des tubes en silicone sont également exposés à la sueur puis envoyés à l’Université de Corse afin de réaliser des études de spectrométrie et de chromatographie. L’objectif ? Avoir la signature chimique de l’odeur de la COVID-19.



À Porto-Vecchio, ce sont près de 150 dépistages qui ont été réalisés. Pour Ajaccio, environ 200. « C’est un premier test grandeur nature qui sera suivi d’un retour d’expérience la semaine prochaine avec l’Agence Régionale de Santé » commente Bruno Maestracci. Les résultats obtenus seront envoyés dans un centre de stockage et feront l’objet d’une publication scientifique. « Notre objectif est que ce test puisse être validé au plus haut niveau de l’État et que ce type de détection, beaucoup plus simple que les tests existants, puisse être généralisé » indique t-il. « Sachant que c’est déjà le cas aux Emirats Arabes Unis : il y a 21 chiens à l’aéroport de Dubaï ».



Une perspective qui ravirait Philippe et Danielle, un couple venu se faire dépister au SIS 2A : « Cela aurait dû être fait beaucoup plus tôt » relèvent-ils. « Nous, nous avons confiance en cette méthode ». Et pourtant, elle n'est pas sans difficultés : « Comme nous sommes des pionniers, il faudra former d’autres chiens, et pour cela il faudra plus de compresses imprégnées du virus et donc… d’autres malades COVID ». Un sacré bémol. Néanmoins, le Colonel Maestracci reste confiant, convaincu du bien fondé de sa démarche. « Les chiens font cela par amour, il n’est question ni d’argent, ni de pouvoir, c’est peut être cela qui est difficile à envisager dans notre société » conclut-il.