Antonia Luciani veut créer des évènements transversaux entre la Corse et la Catalogne

Ces échanges ont permis de confirmer les liens d’amitié et de solidarité qui existent entre le

peuple corse et le peuple catalan" souligne dans un communiqué la conseillère exécutive pour laquelle "l’occasion a été offerte d’évoquer la problématique de la crise Covid et son impact sur la culture et ses acteurs."





"D’autre part, souligne le même communiqué de la Collectivité de Corse, "de nombreux projets pourront être menés à bien sur le plan culturel, linguistique et patrimonial".

Natàlia Garriga et Antonia Luciani ont, selon la même source, notamment commencé à imaginer des pistes de collaboration dans le secteur de l’audiovisuel, les industries culturelles et créatives ou encore l’art contemporain et le spectacle vivant.

Aujourd’hui, "il apparait nécessaire d’aboutir à un partenariat fort au sein de la Méditerranée occidentale afin de créer des évènements transversaux entre la Corse et la Catalogne."



Pour Antonia Luciani, " il est indéniable que la Corse et la Catalogne partagent de fortes aspirations

émancipatrices tant sur le plan politique, que culturel, linguistique et patrimonial d’où l’extrême nécessité d’aboutir à un véritable partenariat et intensifier notre politique de coopérations et d’échanges interculturels dans le monde méditerranéen."

D'autant que Pere Aragones, président de la Generalitat et Gilles Simeoni, président de l’Exécutif de Corse ont d’ores et déjà acté le principe d’une visite officielle d’une délégation corse en 2022 si le contexte sanitaire permet.

"De ce fait, des réunions de travail suivront en amont de la visite de la délégation corse en catalogne. Elles auront pour vocation d’enrichir et nourrir nos réflexions concernant l’amélioration de nos politiques culturelles et patrimoniales.

Cette première rencontre très fructueuse est la première étape de notre volonté de rapprochement politique entre le gouvernement corse et le gouvernement catalan."