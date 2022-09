Antonia Luciani : « Le volet éducatif et linguistique sera un point central dans les discussions avec Paris »

- La rentrée est aussi politique. Quelle sera la place de l’éducation dans le cycle de discussions qui s’est ouvert avec Paris sur l’autonomie ?

- Aussi bien la culture que le volet linguistique et l’éducation ont une place prépondérante dans les discussions avec Paris. Ils font partie des fondamentaux de la discussion. Notre souhait, à l’heure actuelle, est qu’il n’y ait pas de ligne rouge et qu’on puisse parler de tout. Vous savez qu’il y a un point particulier sur la langue Corse où nous considérons qu’il faut aller plus vite et plus loin, et pas uniquement sur la formation. On a déjà eu un grand plan de formation premier degré qui a été positif, il faut absolument le mettre en place de manière équivalente pour le second degré. Aujourd’hui jusqu’à la troisième, on peut avoir un accès facilité à des filières bilingues, mais après, au lycée, c’est beaucoup plus compliqué. Nous considérons qu’il y a vraiment des efforts à faire. Donc, immanquablement, dans les discussions avec Paris, le volet éducatif et linguistique sera un point central.



- Dans les régions autonomes, les collectivités ont aussi leur mot à dire sur le programme éducatif. Est-ce, au-delà de la langue corse, une de vos revendications ?

- En tout cas, ce qui est certain, c’est que nous considérons qu’il doit y avoir des adaptations parce que la Corse a des spécificités historiques, culturelles et linguistiques. A ce titre, nous pourrions avoir un champ d’intervention pédagogique beaucoup plus important que celui que nous avons. Aujourd’hui, nous intervenons sur un certain nombre de programmes pédagogiques, en complément de l’Education nationale, notamment sur le volet culturel et artistique, sur le volet linguistique, sur le volet environnemental et développement durable, mais nous considérons qu’on peut aller encore plus loin. Et, effectivement, la Collectivité de Corse souhaite être complètement partie prenante du volet éducatif.



- Souhaitez-vous que l’éducation soit une compétence pleine et entière de la CDC ?

- L’Education nationale reste, quand même, un marqueur fort de l’État français dans sa structure la plus jacobine et traditionnelle. C’est forcément un point d’achoppement ! Mais, en tout cas, nous ne nous interdisons rien à ce stade, je pense que le gouvernement aussi. Nous souhaitons entamer ces discussions sans tabou et voir jusqu’où nous pouvons aller pour que justement la Collectivité de Corse puisse récupérer un maximum de compétences. Nous avons déjà eu ce débat-là lorsque nous avons présenté le calendrier scolaire. Nous étions opposés au calendrier scolaire tout simplement parce que nous considérons que, sur le principe, c’est la Collectivité de Corse qui devrait l’établir. Il en est de même pour d’autres sujets beaucoup plus pédagogiques et liés à l’enseignement.



Propos recueillis par M.V.