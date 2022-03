Antoine Cecchi remporte le concours régional de « La Meilleure boulangerie de France »

La boulangerie "L’artisan Dessert" d’Ajaccio, tenue par le chef pâtissier Antoine Cecchi, a remporté vendredi soir la finale régionale de l’émission M6 « la Meilleure boulangerie de France » , un concours organisé dans chaque région pendant une semaine entre plusieurs boulangeries. Parmi les boulangers insulaires qui s’étaient présentés, quatre étaient en Corse du Sud et quatre en Haute Corse.



Le chef pâtissier a obtenu la note record de 9,4 sur 10 à l'issue des quatre épreuves de cette 9ème saison du programme télévisé.

Cette victoire lui permettra de participer à la finale nationale qui réunit les dix gagnants régionaux.



Pour l’artisan, installé depuis douze ans sur la rocade d’Ajaccio et ayant appris le métier sur le tas, c’est une fierté de représenter la Corse à haut niveau. « Je suis à 100 % corse et j’aimerais représenter la Corse au plus haut niveau » affirmait-il début mars sur M6.



Antoine Cecchi, titré Maître artisan en 2020 par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Corse, s’est aussi démarqué par son parcours. En effet, il y a quelques années c’est à la meilleure boucherie de France qu’Antoine aurait pu participer puisque pendant 12 ans c’est une boucherie que l’artisan corse tenait.

En 2010, il est devenu pâtissier après un CAP de Boulanger passé en seulement 6 mois, c’est ensuite grâce à plusieurs formations auprès de professionnels réputés qu’il a pu évoluer et peut aujourd’hui proposer à ses clients des pâtisseries et viennoiseries toujours plus originales.



Avant vendredi soir, le boulanger avait déjà plusieurs distinctions à son actif : le prix de la meilleure galette des rois et de la meilleure couronne de Corse-du-Sud en 2018 ou encore le Prix de la meilleure viennoiserie au Salon du chocolat et des délices de Corse à Bastia, en 2021. Peut-être ajoutera-t-il à ses trophées celui de Meilleur boulanger de France lors de la finale ?