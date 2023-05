"Anna Lucia", premier album de Natale Vesperini

Natale Vesperini a toujours baigné dans la musique, dans la chanson. Une famille de chanteurs, un village, Tagliu è Isulaccia, où l’on est (ou nait) chanteur ou poète. Tout juste âgé de 10 ans, il s’inscrit dans une école de chant de Folelli dirigée par Yves Pasquali qui lui fait connaître et apprendre paghjella, terzettu, madricale, messe, curentina. Doué, Natale intègre alors le groupe Madricale, issu de cette école d’Y.Pasquali. Un groupe composé de jeunes de 8 à 16 ans.Après cette solide formation de 4 ans il fonde un groupe d’animation, Eramu in campu, qui reprend les classiques corses, revisités, personnalisés, avec des sons nouveaux. Avec ses amis musiciens il sillonnera l’île durant des années.« Aujourd’hui à 45 ans, j’avais envie de me poser un peu, d’arrêter les animations » souligne Natale Vesperini. S’il se lance dans l’écriture et la composition, pour ce CD, enregistré dans son village et sorti le 1er mai, Natale s’est très bien entouré : Tittò Limongi et Ghjacumu Fusina pour les textes, Laurent Viti pour la musique. On retrouve aussi son ami Ange-Toussaint Mattei à la guitare. Il y a tout d’abord cette très belle chanson pour sa petite fille de 7 ans, Anna Lucia. Rescapée d’un cancer, elle est sa muse. Pour l’accompagner, elle et d’autres enfants, dans leur lutte contre le mal, Natale Vesperini a créé l’associu « Fiurimu u mondu », une association qui a pour but d'aider les familles de la région Corse dont les enfants sont atteints d'un cancer ou d'une maladie qui demande une longue guérison.Elle vient en aide aux petits malades notamment pour effectuer des voyages Corse-Continent. A travers de nombreux concerts auxquels se sont joints de nombreux artistes insulaires, N. Vesperini peut recueillir des dons. Il y reversera aussi une partie des recettes de premier album.Du rêve aussi dans cet album avec U Sognu, un hommage aux femmes victimes de violences dans A ballerina et Tù chì vai, un clin d’œil à cet homme, portant de lourds sacs, que l’on croise sur les routes de la plaine orientale. Ce personnage singulier qui en 2017 avait aussi inspiré le comédien et metteur en scène Jean-Pierre Lafranchi dans Rimitu, un spectacle en langue corse interprété par l’acteur Philippe Ambrosini.Après ce premier album, les projets ne manquent pas pour Natale Vesperini qui envisage de nombreuses scènes en Corse et une nouvelle production pour 2024. « Je travaille beaucoup afin d’avoir un répertoire qui m’est propre et me permette d’occuper le scène ». Des scènes sont déjà prévu pour son Natale in Giru 2023 : Venzolasca, Alistro, …Le CD est disponible dans de nombreux points de vente et sur les plateformes internet.