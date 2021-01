"Ange-Tou Sempre à fianc'à noi", l'hommage des joueurs du FC Balagne

L'atmosphère était pesante, les regards étaient crispés à l'entrée des joueurs du FC Balagne cet après-midi au stade municipal Jacques-Ambrogi pour une séance d'échauffement avant le match de coupe de France face à l'AS Furiani-Agliani.En mémoire de leur collègue et ami, ancien joueur du FB Ile-Rousse, A nge-Toussaint Susini trop tôt disparu à l'aube de ses 25 ans, des suite d'un dramatique accident du travail sur le chantier d'un "tourne gauche" à l'entrée de la commune de Corbara.En déployant une banderole sur laquelle apparaissait le visage de leur ami et cette inscription: "Ange-Tou Sempre à fianc'à noi". Une inscription que l'on devait retrouver sur leur tee-shirt noir."Ange -Toussaint était notre ami. L'annonce de sa disparition a été pour nous tous un choc. Nous voulions lui rendre cet hommage. Ange-Tou était un garçon d'une grande bonté, toujours souriant, ouvert à tous et fidèle en amitié. C'est un frère que nous perdons. Nos pensées vont vers sa famille" déclare avec beaucoup d'émotion l'un des joueurs.Juste avant le coup d'envoi, la banderole était à nouveau déployée, alors que les deux équipes s'isolaient pour communier au moment où avec le corps arbitral, les délégués et dirigeants des deux clubs une minute de silence était observée.Les joueurs du FC Balagne ont porté durant la rencontre un brassard noir.Les obsèques d'Ange-Toussaint Susini ont été célébrées samedi à Corbara.En cette douloureuse circonstance, la rédaction sportive de CNI s'associe à ses amis pour présenter à ses parents François et Marie-Claude Susini, Claudia sa sœur et à toutes les personnes que ce deuil afflige, ses sincères condoléances.