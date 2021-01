Accident de Corbara : Ange-Toussaint Susini n'a pas survécu

C'est avec une immense tristesse que l'on a appris le décès hier soir, peu après son admission au Centre Hospitalier à Bastia, de Ange-Toussaint Susini, victime d'un accident du travail.

Les faits se sont déroulés peu avant 16 heures sur le chantier de la réalisation d'un "tourne gauche" vers l'entrée de la Marine de Davia, RT 30, commune de Corbara. Dans des circonstances qui restent à établir avec plus de précision, Ange-Toussaint Susini, jeune entrepreneur de 25 ans qui travaillait avec son père sur le chantier, s'est retrouvé coincé dans un malaxeur à béton.

Grièvement blessé, secouru par le médecin du SAMU et les pompiers de l'Ile-Rousse et de Calvi, le jeune homme était en arrêt respiratoire à l'arrivée des secours qui auront bataillé de très longues minutes pour le ramener à la vie.

Médicalisé sur place, il était évacué par hélicoptère vers le centre hospitalier de Bastia où malheureusement il est décédé peu après son admission.



A l'annonce de son décès, c'est une véritable onde de choc qui secouait la Balagne où le défunt et sa famille domiciliés à Corbara sont honorablement connus.



Les messages ont afflués de tous les coins de l'pile et sur les réseaux sociaux.

Paul Lions, Maire de Corbara, qui s'est rendu sur place au moment de l'accident s'est dit profondément affecté par ce drame qui frappe une famille du village.



La dépouille mortelle de Ange Toussaint Susini est ramenée ce jour à Corbara, avant les obsèques qui seront célébrés samedi à un horaire restant à fixer.



En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à ses parents François Susini et son épouse à sa soeur Claudia et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.