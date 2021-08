"Andemu à girandulà", l'association qui veut rompre l'isolement en période de Covid

C’est à partir d’un constat commun que Christophe Oriola et Patrice Pompei amis de toujours, ont décidé de créer cette association : «De part notre profession au contact du public, on s’est rendu compte, Patrice et moi ,que les gens avaient perdu leur sourire, leur goût de vivre à cause de ce maudit virus » explique Christophe Oriola, président de l’association. «Quand on a voulu créer cette association pour faire retrouver ce lien social perdu, Christophe a lancé : Andemu. J’ai rajouté : à girandulà, d'où le nom » ajoute Patrice Pompei, trésorier.L’association née fin mai 2021 recense déjà une cinquantaine d’adhérents, de tous âges, sur toute la Corse. «A travers sorties culturelles, sportives, voyages, soirées et plein d’autres choses, en ces moments plus que complexes et cette situation sanitaire très floue, on souhaite pouvoir rapprocher les gens, rendre le sourire au plus grand nombre, rapprocher les personnes isolées et dans l’incapacité d’organiser elles-mêmes de tels événements » précise Christophe Oriola.Ce samedi 28 août l’association organise sa toute première sortie : une journée au lac de Tolla avec au programme une visite guidée, la découverte de la faune et de la flore, de nombreuses activités aquatiques et un grand pique-nique. «Une journée de plaisir, de partage, de bonheur dont l’association prend en charge 50% du coût » précise Patrice Pompei. «On partira en car avec au volant Christophe qui sera aussi notre guide durant l’excursion sachant que nous respecterons gestes barrières et réglementation sanitaire. On débute par Tolla car on s’aperçoit que beaucoup de Corses ne connaissent pas leur propre île. Ensuite nous aurons aussi des projets hors de l’île ».Et justement les projets sont nombreux : le 12 septembre une croisière aux Sanguinaires en scooter des mers, les 25 et 26 septembre est prévu week-end au plateau du Coscione avec découverte de la faune et de la flore locale et logement en gîte et du 25 au 30 octobre on a prévu un séjour en Italie à Pise, Naples, Capri...(l’association prend en charge 60% du voyage) : « On est aussi en train de programmer un séjour aux USA pour l’automne 2022 » annonce fièrement le président Oriola.L’association compte sur les adhésions, les dons et les subventions pour pouvoir réaliser toutes ces projets. «Des demandes de subventions sont en cours et on a déjà des partenaires, des entreprises qui nous aident comme par exemple les transports A Marana » indique P. Pompei. «Nous sommes aussi à la recherche de partenaires pour que nos adhérents aient des réductions dans leurs commerces ». Andemu à girandulà ...et le sourire revint !Association Andemu à girandulà : tel : 06.52.84.42.58 - Page FB Adhésion : 30€/an pour les adultes, 50€ pour les couples, 15€ pour les enfants jusqu’à 12 ans.