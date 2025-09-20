Alternance à EDF Corse : une journée à Corte pour célébrer la réussite des jeunes engagés

CorseNetInfos
La rédaction le Samedi 20 Septembre 2025 à 16:16

Jeudi 18 septembre 2025, la direction régionale d’EDF-ENGIE en Corse, avec ses partenaires, a mis à l’honneur l’apprentissage lors d’une journée consacrée à ses alternants. La cérémonie, qui s’est tenue à l’Auberge de la Restonica à Corte, a été rythmée par la remise des diplômes aux alternants sortants et l’accueil de la nouvelle promotion. Elle s’est déroulée en présence du Rectorat, de l’Université et des acteurs du monde éducatif insulaire engagés en faveur de la jeunesse et de la valorisation de la filière apprentissage en Corse.



Au total, 29 alternants, entourés de leurs tuteurs et des représentants éducatifs, ont participé à l’événement aux côtés de Sébastien Pietre-Cambacedes, directeur régional d’EDF et ENGIE en Corse.
Les alternants accueillis chaque rentrée scolaire bénéficient d’un accompagnement personnalisé tout au long de leurs parcours d’apprentissage. Durant les périodes en entreprise, leur tuteur, leur manager et toute l’équipe qui les encadre jouent un rôle crucial à leurs côtés, les aidant à développer des compétences professionnelles spécifiques en vue d’apprendre un métier.
La Direction Régionale soutient l’insertion professionnelle des jeunes en Corse et identifie de nouveaux talents grâce à des partenariats solides avec les acteurs éducatifs du territoire. Elle s’appuie sur les établissements scolaires de l’Académie de Corse, dont les lycées professionnels Jules-Antonini et Fred-Scamaroni, le lycée technologique Paul-Vincensini, le lycée Laetitia Bonaparte et le lycée Jean-Nicoli. L’entreprise s’appuie également sur la diversité des filières de l’Université de Corse. Sans oublier bien sûr les GRETA-CFA de Corse et le CFA Univ.
Son offre d’alternance se veut variée, concernant tous les niveaux de formation, des Titres ou Bacs Professionnels aux Masters et écoles d’ingénieur, en passant par les BTS, les BUT et les licences professionnelles. Sa collaboration plus récente avec d’autres établissements privés, tels que Groupe Alternance, a permis d’étoffer le panel des formations proposées.


La matinée du 18 septembre a ainsi mis à l’honneur les alternants fraîchement diplômés et embauchés au sein de l’entreprise à l’issue de leurs parcours. Elle a également permis d’accueillir les nouveaux alternants de cette rentrée de septembre. Tous étaient entourés de leurs tuteurs, du corps enseignant et des acteurs éducatifs pour partager un moment de convivialité à l’Auberge de la Restonica à Corte





