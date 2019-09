Alta Rocca : Un service de portage de repas à tarif identique pour le maintien à domicile

"Quand il devient difficile de préparer à manger, la livraison de repas variés et équilibrés à domicile aide à retrouver le plaisir de manger et facilite le quotidien. Pour les personnes fragiles et isolées, ce service contribue tout à la fois au bien-être chez soi et au maintien d’un lien social procuré par la chaleur d’une visite régulière" explique Catherine Vernaz, responsable de la communication de la Communauté de communes de l'Alta Rocca."Pour favoriser le maintien à domicile, la Communauté de communes de l'Alta Rocca propose désormais un service de portage de repas à tarif identique dans l’ensemble des 18 communes de son territoire."En Alta Rocca, ce service à domicile est aujourd’hui accessible à un tarif identique pour les habitants des 18 communes du territoire.A partir de ce mois de septembre 2019, la Communauté de communes "finance une partie du coût de la prestation pour les usagers résidant à Conca, Sainte Lucie de Porto-Vecchio, Solenzara et dans les hameaux de San Gavino di Carbini, afin qu’ils paient le même prix que ceux de la partie montagne."





Bon à savoir : organisation du service

Sur la partie « montagne » de l’Alta Rocca, les repas sont livrés directement pas les agents de la Communauté de communes.

Pour la partie « littorale », ce sont les associations locales de l’ADMR qui assurent le service aux usagers.





En pratique

Pour bénéficier du portage de repas à domicile, il suffit d’appeler la Communauté de communes de l’Alta Rocca au 04 95 78 47 93, deux jours avant la date de début de livraison souhaitée.

Prix du repas : 9,50 € incluant repas du midi et du soir.

Les repas sont livrés 7 jours sur 7.

Il est possible de souscrire au service de manière permanente ou pour des besoins ponctuels.

Le service est facturé mensuellement soit par la Communauté de communes soit par le prestataire de service.



Compétente en matière d’action sociale, la Communauté de communes de l'Alta Rocca met en place et coordonne les services de proximité répondant aux besoins de la population, en s’appuyant sur un réseau de partenaires et en mutualisant les moyens et ressources disponibles sur le territoire.



"Le portage de repas à domicile permet aux personnes âgées de rester vivre chez elles le plus longtemps possible, rassure les familles, surtout en hiver, et participe au maintien de la population sur le territoire. Outre son rôle social, ce service, comme tous les autres services de proximité, concourt aussi à la création d’emplois et d’activités" conclut Catherine Vernaz