"Alerte" sur la situation financière de la Ville de Bastia : "une procédure tout à fait normale" pour les finances publiques

Dans leurs colonnes ce vendredi 19 novembre, nos confrères de Corse-Matin dévoilent l’existence d’un courrier co-signé par le Préfet de Haute-Corse et le directeur départemental des finances publiques et adressé à la municipalité de Bastia l'« alertant » sur l'état de la trésorerie de la ville. Sur le réseau social Twitter, le conseiller municipal de l’opposition, Julien Morganti, soulignait que cette missive était un « fait rarissime ».Contacté par CNI, le directeur départemental des finances publiques, Ludovic Robert, tient à expliquer cette démarche qui n’est en aucun cas, selon lui, « un fait rarissime ».« Chaque année, les services qui s’occupent des comptes des communes font un point sur la situation financière de la collectivité locale. Pour vérifier les chiffres, il y a un travail en collaboration avec la préfecture car elle connaît la nature des dépenses. Pour Bastia, les finances étaient dégradées. C’est d’ailleurs ce qu’avait pointé dans son rapport la chambre régionale des comptes. Nous avons écrit au maire pour ne rien lui dire d’autre que ce qu’il sait déjà. C’est une procédure tout à fait normale », explique-t-il.Ce point d’attention supplémentaire ne serait donc pas un avertissement supplémentaire pour la mairie de Bastia mais plutôt « des recommandations annuelles liées à la mauvaise posture économique de la commune ». « Rien de nouveau sous le soleil », poursuit Ludovic Robert.De son côté la municipalité bastiaise tient à se défendre des accusations portées à son encontre. « Ce sont des chiffres que nous connaissons bien, qui émanent de nos comptes administratifs et de nos budgets primitifs qui ont été présentés en début d’année lors du débat d’orientations budgétaires de la Ville. Les chiffres de 2019 sont une conséquence de la forte politique de la Ville en matière d’investissement et de dépenses d’équipement, que nous assumons politiquement et dont Bastia avait besoin : Mantinum, Aldilonda, Parking Gaudin, requalification du centre ancien et des quartiers prioritaires de la ville… ».Concernant la gestion des finances, la municipalité souligne aussi : « La lettre reprend les principales recommandations du rapport de la Chambre régionale des comptes, que nous avons, d’ores et déjà, commencé à appliquer. À ce titre, la baisse de la capacité d’autofinancement de la Ville a fortement été contenue en 2020 et d’importantes réductions de dépenses de fonctionnement ont été réalisées. Les chiffres de 2021 et leurs évolutions seront présentés en début d’année au Conseil Municipal lors du débat d’orientations budgétaires 2022. »