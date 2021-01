Alerte orange : la Ville de Bastia distribue 500 repas aux associations caritatives

Plus de 500 repas qui étaient prévus pour les élèves accueillis dans les cantines de Bastia ont été offert par la municipalité à deux associations caritatives. En effet ce vendredi 29 janvier en raison de l’alerte orange au vent violent émanée par Météo France, le rectorat avait autorisé les élèves à rester chez eux. La forte baisse des effectifs dans les restaurants scolaire à fait réagir les services de la mairie que pour éviter le gaspillage alimentaire a distribué la nourriture aux Restos du cœur et à l’association Aide et Action Solidaire.