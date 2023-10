Alerte inondation à Furiani pour des "exercices de secours et de gestion de crise"

Jeu vidéo ?



Au fond de la salle, des écrans affichent une sorte de jeu vidéo, qui est en fait une modélisation 3D de la ville de Furiani. Le fruit de 400 heures de travail des équipes du SIS2B, que Hyacinthe Vanni, président du SIS2B, détaille : "On a mémorisé la carte de Furiani avec des maisons, des routes, des arbres, des ruisseaux... Et au fur et à mesure que l'exercice avance, on inonde un secteur, puis un autre, on créé des blessés, on introduit le rôle des secours, des employés communaux, de la police municipale. Toutes ces personnes qu'on arrive à faire travailler ensemble."



La municipalité de Furiani a été la première commune de la CAB à se manifester pour réaliser sur son sol cet exercice grandeur nature, qui entre dans le cadre de son programme d'actions et de prévention des inondations (PAPI). Les risques d'inondations demeurent forts sur certains secteurs de la ville, traversée par deux ruisseaux, le Saint-Pancrace et le Sant'Agata. La CAB, qui autofinance cet exercice, se tient à la disposition des autres communes qui la composent pour qu'elles puissent à leur tour se mettre en situation de crise, avec l'appui du simulateur du SIS2B.