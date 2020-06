Aleria : l'association I Cani Corsi lance un appel aux dons pour soutenir le refuge

Pour aider l'associationI Cani Corsi à payer les soins vétérinaires des 50 pensionnaires à quatre pattes, une cagnotte vient d'être mise en ligne sur Leetchi. Plus de 1 500€ ont déjà été collectés. Chaque don compte quelque soit son importance et permet de soutenir une cause qui nous concerne tous.

Aujourd'hui, l'équipe qui s'occupe des chiens du refuge, fait appel à votre générosité et tient à remercier tous les donateurs qui répondront à cet appel sous toutes ses formes.

"En tant que responsable du refuge I cani corsi, je demande votre aide.. En effet en cette période particulière que nous vivons, le covid n'a pas épargné le bon fonctionnement du refuge!" souiigne Dagan Texier.

"Aujourd'hui, je sollicite votre gentillesse et votre sensibilité pour la cause animale. En mai 2019, nous avions organisé notre loto : ce fut une belle réussite, qui nous avait apporté de la trésorerie. Il sera difficile pour nous d'attendre octobre.."



"A Aleria, la mission reste la même : accompagner les "loulous" accueillis - certains nécessitent des traitements lourds et couteux - et prendre en charge les nouveaux pensionnaires (stérilisation, puce d'identification...), améliorations des conditions d'accueil."



"Vous trouverez le liens de la cagnotte en ligne en publication épinglée sur la page Facebook "Association I Cani Corsi" ainsi que toutes les informations liées au refuge comme la présentation des chiens à l'adoption".

Avec la crise du Coronavirus, l'association se retrouve dans une situation financière délicate notamment à la suite de l'annulation du loto annuel animé par les bénévoles qui devait avoir lieu le 4 avril dernier à Ghisonaccia. Ce dernier est pour l'heure reporté au 10 octobre prochain.