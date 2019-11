Alain-Charles Astolfi, le docteur qui a consacré sa vie au service des autres

L'annonce ce matin du décès du Dr Alain-Charles Astolfi a été ressentie comme une véritable onde de choc, tant à Calvi où il était apprécié de tous, que dans le reste de la Corse et bien au delà.

Rien ne laissait présager une mort aussi brutale. Pourtant, il était un peu plus d'une heure du matin la nuit dernière lorsque un jeune homme a retrouvé Alain-Charles Astolfi, recroquevillé, devant son domicile de la citadelle, le téléphone portable et les clés de la maison familiale dans la main.

Rapidement l'alerte a été donnée et tous les moyens ont été mis en oeuvre pour tenter de le réanimer, en vain.

Au petit matin, la triste nouvelle se répandait dans la ville.

Alain Charles était un homme aux qualités multiples, toujours souriant, près à vous venir en aide, à l'écoute de tous.

On retiendra de lui que c'était un excellent Médecin Urgentistes du SAMU 2b, service qu'il a dirigé un moment, qu'il est intervenu dans bon nombre de drames que l'on a eu à connaître. Ses qualités professionnelles reconnues de tous ont permis de sauver bien des vies.

Une profession qu'il exerçait avec amour et passion au SAMU2B mais aussi au 2e Régiment Etranger de Parachutistes de Calvi en qualité de Médecin Colonel.

Victime d'une malencontreuse chute il y a quelques années sur le chantier du Centre Hospitalier Calvi-Balagne , Alain-Charles Astolfi n'avait jamais depuis réussi à retrouver toute la plénitude de ses moyens.

Obligé de prendre un peu de recul, il n'en était pas moins présent et n'hésitez pas à donner de sa personne lorsqu'on faisait appel à lui.

La citadelle de Calvi perd un de ses enfants.

Particulièrement attristée par ce nouveau drame qui touche le Conseil Municipal de Calvi, Ange Santini a réagit dès les premières heures de la matinée:

" C'est un personnage atypique, une figure marquante de la vie locale qui vient de nous quitter.

Alain-Charles Astolfi avait trois passions, au service des autres. La première, celle de médecin urgentiste au diagnostic sur qui a sauvé des vies; la seconde pour l'Armée et plus particulièrement le 2e Régiment Etranger de Parachutiste, au sein du quel il exerçait en qualité de Médecin Colonel et avec qui il a participé sur le théâtre de missions extérieures.

Enfin, la dernières de ces passions, toujours au service des autres c'est celle qu'il vouait à sa ville Calvi au sein de notre équipe Municipale. Conseiller Municipal, il était déjà dans notre équipe en 1995. Alain-Charles était quelqu'un de fidèle. Il avait beaucoup d'humour et savait toujours placer le bon mot, au bon moment.

Là encore, ses connaissances professionnelles, il a su les mettre au service de sa ville".

Et de conclure:

" Cette mandature qui va bientôt s'achever a été marquée par le malheur. Après Eric Rochault et Jean-Toussaint Guglielmacci, aujourd'hui c'est Alain-Charles Astolfi qui nous quitte.

De mémoire, dans la période contemporaine, le Conseil Municipal n'a jamais été aussi éprouvé dans la même mandature".

Pour l'heure, la date des obsèques n'a pas encore été fixée.

La famille qui se trouve sur le continent est attendue dans la journée.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de CNI présente à sa famille et à toutes les personnes que ce deuil afflige ses sincères condoléances.





L'hommage du Comité Santé Balagne

Par la voix de son président Jean-Pierre Pinelli, le Comité Santé Balagne a tenu a rendre hommage au Dr Alain-Charles Astolfi

"Le décès du Dr Alain-Charles Astoli nous attriste profondément.

C'était un homme de grande qualité qui a beaucoup oeuvré pour que la Balagne puisse se doter d'une couverture sanitaire digne de ce nom. Son expérience en la matière ses expertises et ses conseils avisés nous ont toujours été d'un précieux concours.

Il a toujours répondu présent à toutes les réunions du comité auquel il était très attaché. Nous perdons un grand médecin urgentiste mais aussi un ami"