Ajaccio : une passerelle sur le sentier des crêtes. Une pétition demande sa démolition

Sous le titre " Désinstallation de la plateforme en fer sur le point culminant du sentier des crêtes" une internaute appelle à la signature à la pétition, à destination de la Collectivité de Corse, en ces termes :"C'est la discrétion du lieu qui en faisait tout son charme...la nature est meurtrie.Pour accéder à ce point culminant il fallait être curieux et amoureux de la nature.Avec cette plateforme industrielle et sans noblesse ce n'est plus le cas car on peut l'apercevoir à des kilomètres....La nature mérite un peu plus d'égards.Mobilisons nous pour la démolition de cette plateforme qui n'a pas sa place dans ce petit coin de paradis..."Le message a été entendu.Il a, déjà, recueilli plus de 2 000 signatures.Et le mouvement ne va pas manquer de s'amplifier !