Ajaccio : une nouvelle clinique vétérinaire s’installe en centre-ville

Le centre-ville d’Ajaccio compte désormais sa propre clinique vétérinaire. Depuis le 7 juillet dernier, la clinique Abbatucci, installée sur la place du même nom, accueille ses premiers patients à quelques pas du cours Napoléon. Une ouverture en plein cœur de la ville directement liée à un constat : celui d’un manque de structure de soins pour les animaux à proximité de nombreux habitants. “Effectivement, il n’y avait pas de clinique dans cette partie de la ville. Les personnes devaient prendre leur voiture ou les transports en commun pour aller jusqu’au premier vétérinaire, situé de l’autre côté de la ville”, explique le Dr Aurélie Papin, vétérinaire au sein de la clinique.



Dans une ville où la circulation peut rapidement devenir compliquée, l’emplacement en plein centre-ville représente aussi un gain de temps. “L’idée, c’est que les personnes qui n’ont pas de véhicule ou qui n’ont pas la possibilité de se déplacer trop loin puissent venir facilement en termes de logistique. C’est plus simple, surtout dans une ville comme Ajaccio où la circulation est dense et où on peut rapidement prendre beaucoup de temps à entrer ou sortir de la ville alors qu’on n’est en réalité pas très loin. Là, ça va permettre de tout faire à pied, c’est sûrement plus pratique.”

Désormais, les Ajacciens pourront amener leurs animaux de compagnie directement en centre-ville, dans une clinique totalement rénovée et entièrement équipée. “Pour une structure qui vient d’ouvrir, on est assez bien équipé, parce qu’on a quasiment tout l'équipement d'une clinique généraliste qui fonctionne depuis longtemps”, précise la vétérinaire. “On a deux salles de consultation entièrement équipées, mais aussi une salle pour faire des radiographies, où on a également un échographe, et un laboratoire pour toutes les prises de sang par exemple. Pour les interventions, on a un bloc chirurgical équipé, ainsi qu’un poste de détartrage et de soins dentaires. Enfin, on a aussi la possibilité d’hospitaliser si les animaux le nécessitent. C’est bien, parce que ça nous permet de faire une très grande partie des soins et des analyses sur place, sans envoyer l’animal ailleurs.”



En plus des soins, la clinique propose un espace de vente libre dans sa salle d’attente. Sur les étagères : “des aliments, des produits antiparasitaires, des shampoings, des nettoyants pour les yeux, et des produits pour les nouveaux animaux de compagnie, comme les rongeurs ou les lapins”. Une balance en libre accès est également disponible pour ceux qui souhaitent simplement peser leur animal. “C’est un service en plus, mais le fait d’être en centre-ville permet de garder cette proximité.”





Une clinique de proximité

À peine ouverte, la clinique Abbatucci suscite déjà l’intérêt. Depuis quelques jours, les habitants du quartier n’hésitent pas à pousser la porte pour découvrir cette nouvelle structure. “Toutes les personnes qui sont entrées nous ont dit à chaque fois : c’est génial, on peut venir à pied”, confie le Dr Aurélie Papin. “On sent que les gens sont contents. C’est un service de proximité qui manquait.” La clinique fonctionne sur rendez-vous, tout en restant ouverte à toute consultation urgente qui se présenterait. “C’est surtout une question d’organisation. Une coupe de griffes ou un animal qui vomit depuis trois semaines, ce n’est pas la même durée de consultation. Le rendez-vous nous permet d’anticiper le temps nécessaire”, explique la vétérinaire. “Mais sinon, on accepte toutes les consultations.”



Si les urgences de nuit et de week-end ne sont pas assurées sur place, les patients sont orientés vers une clinique située non loin. “L’idée, c’est que les gens aient une solution sans devoir aller trop loin”, précise la vétérinaire. Une offre de soins pensée pour répondre aux besoins quotidiens, dans un contexte où les animaux occupent une place toujours plus importante au sein des foyers. “Pour beaucoup de personnes, leur animal est un membre de la famille à part entière. Certains les considèrent presque comme leurs enfants. Je pense qu’aujourd’hui, les gens ont besoin de savoir que quelqu’un est là pour eux et pour leur animal quasiment en permanence.”



Du côté de l’équipe, deux vétérinaires se relaient pour le moment, avec l’objectif à terme de faire tourner la structure à deux praticiens en permanence. “Pour l’instant, je suis là à temps plein, et une collègue vient les jours où je ne travaille pas. C’est un début, il faut aussi laisser le temps à l’activité de s’installer correctement”, détaille le Dr Aurélie Papin. Quelques rendez-vous sont déjà pris chaque matin, mais la clinique reste encore peu connue du grand public. Pour y remédier, une journée portes ouvertes a été organisée ce mercredi. Une manière d’informer les riverains, mais aussi de leur faire visiter les lieux. “La clinique a pris la place d’une ancienne pharmacie, que beaucoup d’Ajacciens connaissaient. Elle était fermée depuis deux ans. Les gens viennent parfois juste pour voir ce qu’on en a fait, et ça permet aussi de créer un premier contact.”



Au-delà des soins, la clinique espère construire une relation de confiance durable avec sa future clientèle. “Certaines personnes sont prêtes à faire un peu de route s’ils ont trouvé un vétérinaire avec qui le contact passe bien. Le but, avec notre journée portes ouvertes, c’est justement de rencontrer et d’apprendre à connaître les gens et leurs attentes, et surtout prendre le temps de créer un lien.”