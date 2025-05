Ajaccio : une journée pour découvrir les métiers de la gendarmerie

Mieux faire connaître les métiers, les spécialités et les moyens d’action de la gendarmerie : c’est l’objectif de la journée organisée le samedi 17 mai sur la place Campinchi, en plein centre-ville d’Ajaccio. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront découvrir les différents métiers exercés par les gendarmes du bassin ajaccien, à travers des démonstrations, des ateliers interactifs et des stands thématiques.



Sur place, sept stands seront tenus par des militaires issus d’unités locales : brigade motorisée, PSIG (peloton de surveillance et d’intervention), COB de Peri, brigade nautique, cellule d’identification criminelle, équipe cynophile, peloton de gendarmerie de haute montagne, mais aussi section aérienne et peloton multi-missions régional. D’autres unités, comme l’escadron mobile de Roanne ou le centre de recrutement, seront également représentées.



Des démonstrations viendront rythmer la journée : mise en situation sur une scène d’infraction, présentation d’un véhicule d’intervention, parcours sur la prévention des conduites addictives, mais aussi initiations au secourisme et au tir laser. Le CSLG de la gendarmerie, club sportif et de loisirs, sera aussi présent.