Ajaccio : un projet expérimental pour valoriser les biodéchets des restaurants du port Ornano

Réduire les déchets et les traiter de manière responsable, telle est le maître mot de la CAPA. En effet, la Communauté d’ Agglomération du Pays ajaccien, associée à la société Tarra, a décidé de mener une expérimentation en circuit court grâce à un traitement et une valorisation des biodéchets.



Ce test se fera avec la collaboration des restaurateurs du port Charles Ornano via un local équipé de machines de traitement. « Les biodéchets posent le problème des nuisances olfactives et de ce fait génèrent des réticences quant à l’enfouissement, a expliqué Etienne Ferrandi , vice-président de la CAPA délégué à l’Environnement. Nous allons donc tester ce procédé avec une dizaine de restaurateurs. Les biodéchets seront ainsi transformés en compost qui servira aux espaces verts de la Ville d’Ajaccio, la pépinière municipale et l’espace test agricole de la CAPA. Cela permettra de vérifier et contrôler la qualité du traitement des déchets ».



Durant la durée de l’expérimentation, les restaurateurs pourront être accompagnés par les équipes de la CAPA qui veilleront à ce que le tri soit correctement effectué. Les déchets seront ensuite réduits de 80 à 90% par cycle de 24h.



« La Ville d’Ajaccio prend part évidemment à cette expérimentation dont nous nous réjouissons, a commenté Caroline Corticchiato , conseillère municipale en charge de l’ Excellence environnementale et transition écologique. Le choix de ce lieu n’est pas anodin. Le port Charles Ornano est engagé dans une démarche environnementale vertueuse depuis plusieurs années ».



La société Tarra sera chargée de la formation et de l’accompagnement des agents de la CAPA quant à la maintenance des équipements dont elle est propriétaire. Cette expérimentation bénéficiera, en outre, du soutien financier de l’ ADEME et de l’ OEC .