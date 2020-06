Ajaccio : un partenariat inédit à Saint Paul pour créer plus de liens entre les scolaires et leur territoire

"Rythmée par plusieurs ateliers et des sorties pédagogiques trimestrielles sur le terrain, le collège-lycée Saint Paul s’est naturellement tourné vers la Fédération des Guides Diplômés de Corse pour enrichir avec pertinence leurs partenaires professionnels. En nouant ce partenariat, l’établissement offre ainsi à ses élèves l’opportunité de (re-) découvrir les patrimoines de la Corse et de la Méditerranée avec un guide-conférencier et ce en immersion langue corse, en langues étrangères ou en français" explique François Grimaldi d'Esdra, le chef d'établissement adjoint



La Fédération des Guides Diplômés de Corse, "particulièrement touchée par la démarche, est enthousiaste à l’idée de participer à l’éducation et à l’épanouissement des élèves et mettra tout en œuvre pour éveiller leur curiosité et leur transmettre de nouveaux savoirs et savoirs-être. Heureuse de se mettre au service des équipes pédagogiques, elle espère pouvoir contribuer à la réussite de leurs élèves " souligne Concetta Moscato-Laguardia, présidente de Fédération des guides diplômés de Corse et guide-conférencière.



"Chaque trimestre, les élèves de 6ème et 5ème pourront alors aborder des notions de leur programme sur le terrain via des visites thématiques imaginées et façonnées par les équipes pédagogiques et les guides. Avant, pendant et après ces visites, les élèves seront acteurs de leur apprentissage et pourront exposer, projeter, partager leurs découvertes". expliquent François Grimaldi d'Esdra et Concetta Moscato-Laguardia.