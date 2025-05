Ajaccio : trois hommes condamnés pour trafic de drogue

Tout est parti d’un signalement reçu par les policiers d’Ajaccio en novembre 2021. L’enquête, puis l’instruction, ont permis de remonter la trace d’un trafic de drogue bien implanté dans la région ajaccienne. Trois hommes ont été identifiés comme les principaux protagonistes de cette affaire, impliqués dans la vente régulière de cannabis et de cocaïne. Vendredi, ils ont comparu devant le tribunal correctionnel.



À l’audience, vendredi 9 mai, le ministère public a insisté sur la gravité des faits, le passé judiciaire de l’un des mis en cause, et le non-respect du contrôle judiciaire par un autre. Le tribunal a suivi les réquisitions : l’un des prévenus, en récidive légale, a été condamné à deux ans de prison ferme avec mandat d’arrêt. Le second a écopé de trois ans de prison, dont un avec sursis probatoire, et a été incarcéré à l’issue de l’audience. Le troisième, également reconnu coupable, a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis probatoire, la partie ferme devant être exécutée sous bracelet électronique. Les trois hommes se sont également vu interdire le port et la détention d’armes pour une durée de cinq ans.



"Cette décision," souligne le procureur de la République d’Ajaccio Nicolas Septe, dans un communiqué "rappelle la priorité donnée à la lutte contre les trafics de stupéfiants et la volonté du parquet de répondre avec fermeté à ce type d’infraction dans le ressort ajaccien.".