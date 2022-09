Ajaccio : sur la plage de Capo di Feno, pour le ramassage de déchets, l'union fait la force

Baskets aux pieds, gants, sacs poubelle et grande pince à la main, ils ont passe plusieurs heures à inspecter méthodiquement le sable à la recherche de tout ce qu’ils pouvaient trouver d’incongru. Du plastique sous toutes ses formes, emballages alimentaires ou cosmétiques, couverts, mégots ou verre. Après une matinée de recherche et de collecte, ce sont plusieurs kilos de micro-plastiques qui ont été ramassés par la trentaine de participants. "C ette initiative s'inscrit dans le cadre de Natura 2000 et nous sommes heureux de voir que tous les acteurs institutionnels et associatifs concernés se sont réunis." indique Caroline Corticchiato adjointe au maire chargée de la transition écologique, de la gestion du patrimoine paysager et des plages qui précise "Plusieurs agents se relaient 7j/7 en été pour assurer le ramassage manuel ou mécanique des déchets échoués par la mer, abandonnés par les usagers, ainsi que le retrait de déchets volumineux déposés suite à des tempêtes ou coups de mer. "



En vidéo, Stéphane Biancucci, référent CDC, Natura 2000, nous explique les détails de cette opération qui sera renouvelée au printemps prochain