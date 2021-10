Ajaccio : sensibilisation à la "Pratique Moto" pour 20 stagiaires

206 accidents où les motocyclistes sont impliqués dans plus de la moitié d’entre eux, 9 décès dont 4 motards et 270 blessés dont 125 sont encore des motards : tel est le bilan chiffré dressé par la préfecture de la Corse-du-Sud depuis le 1er janvier. Des chiffres alarmants qui incitent, à la plus grande prudence du côté des conducteurs mais aussi, au-delà des seules sanctions, à une campagne de prévention et de sensibilisation. C’est dans cette perspective que la préfecture de la Corse-du-Sud met en place depuis trois ans une journée (deux à compter de 2021) de la « Pratique moto » impliquant divers acteurs et incluant plusieurs ateliers.



Ce samedi matin le rendez-vous était donné sur la piste d’éducation routière à Aspretto, par les divers intervenants engagés dans ce projet : préfecture bien sûr avec la présence de François Chazot, directeur de cabinet du préfet, gendarmerie représentée par Tony Mouchet, commandant de la région de Gendarmerie de Corse, l’antenne corse de la fédération française des motards en colère (FFMC), la direction départementale des territoires (DDT2A), l’association française des motards (AFDM), Pierre-Philippe Antoniotti, chargé de mission « Deux roues motorisés » ainsi que deux pilotes renommés, Thomas Verdoni, venu également représenter son école de conduite et Bruno Langlois, spécialiste du Pikes Peak.

À leurs côtés, une vingtaine de motards, tous ayant répondu à une inscription sur le web. « Nous étions à douze participants lors des précédentes journées, explique Pierre-Philippe Antoniotti, nous sommes montés à vingt, un nombre limite. »



Des stagiaires promus « intervenants de la sécurité routière »

Le parcours des motards est varié. Certains débutent, d’autres reprennent après une chute, d’autres encore veulent en savoir plus sur la conduite. Au cours de cette journée, il aura beaucoup été question de sécurité, notamment la trajectoire d’une courbe la plus adaptée et scindée en quatre parties (vitesse requise, porter le regard, incliner la moto, se repositionner à droite). Sur ce point, Thomas Verdoni donnera ses consignes en bon moniteur de moto-école.

Après avoir découvert les divers stands, notamment celui, impressionnant, dédié aux risques et effets néfastes de l’alcool sur la conduite (10 % des accidents moto y sont liés), les stagiaires ont débuté leur instruction.



La journée s’est divisée en deux parties où deux groupes ont, tour à tour, découvert les différents ateliers : sensibilisation, entretien de la moto, sécurité routière, freinage et contrebraquage pour un total de 30 mn théoriques avant un aspect pratique d’une heure et demi (63, 8 km sur le site) et un débriefing de 15 minutes. « L’objectif de cette journée, poursuit Pierre-Philippe Antoniotti, consiste à perfectionner les motards à la conduite et les former à la trajectoire de sécurité. »





Dans une ambiance conviviale, les motards ont suivi avec attention, les conseils des différents intervenants. « J’avais arrêté la moto après une chute, explique Marion, l’une des stagiaires, j’appréhendais mon retour et cette journée me permet de reprendre confiance. Je trouve qu’il y a un excellent esprit et l’on apprend beaucoup de choses. »

Tous les intervenants ont tiré dans le même sens, celui de la sécurité, pour faire baisser un nombre d’accidents encore trop important dans l’île.

À cet effet, et après un quizz-moto qui a ponctué la journée, les stagiaires ont été promus « intervenants de la sécurité routière », une façon, pour eux, de transmettre désormais ces règles autour d’eux.

La prochaine journée de sensibilisation aura lieu au printemps...