Ajaccio : rassemblement de protestation contre l’intervention américaine au Venezuela

Les organisateurs estiment que cette intervention constitue une nouvelle violation grave du droit international, déjà fragilisé par plusieurs conflits récents menés sans mandat de l’ONU. Selon eux, l’action américaine répond à une logique impérialiste visant le contrôle des ressources pétrolières vénézuéliennes et la remise en cause de toute tentative d’émancipation politique en Amérique latine, en particulier le processus engagé depuis plus de vingt ans par le Venezuela.





Ils dénoncent également une campagne de délégitimation du gouvernement de Nicolás Maduro destinée à justifier l’intervention militaire. L’appel inscrit cette situation dans un contexte plus large de crise du capitalisme mondialisé et de dérèglement climatique, accusant les oligarchies économiques de vouloir un accès sans limite aux ressources naturelles et de chercher à soumettre politiquement, économiquement et militairement les peuples.



Inseme à Manca – L’Apres appelle enfin les peuples et les gouvernements à s’opposer à ces logiques impérialistes afin d’éviter l’installation de régimes autoritaires et le risque d’un conflit mondial, estimant que les conséquences de ces politiques concernent directement les sociétés occidentales.