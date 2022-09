Ajaccio : pour la Banque de France les "TPE corses sont une vraie force économique"

C'était son premier rendez-vous avec les acteurs sociaux économiques de l'île. Simone Kamycki , ancienne cheffe de cabinet de la Banque de France à Paris, a pris ses nouvelles fonctions le 21 août dernier.

Pour sa première conférence, elle a choisi d'évoquer le thème de l'inflation et d'inviter pour animer le débat Guillaume Horny , Responsable du Service de recherche en économie financière de la Banque de France. Une journée au contact de banquiers , d'entreprises, de représentants sociaux, d'institutions et d'acteurs économiques avec deux grands thèmes au programme : la question de la réduction de l'inflation, mais surtout la situation locale en Corse. "L'analyse faite au 1er semestre 2022 a fait ressortir que l'économie corse a été très résiliente, explique Simone Kamycki . Cette résilience a eu lieu dans un contexte difficile avec deux difficultés majeures : dans l'approvisionnement et le recrutement."



Des problématiques évidemment liées à la guerre en Ukraine qui n'a pas été anticipée. D'autant plus que le contexte de cette analyse s'oppose à la conjoncture actuelle puisqu'en début d'année, il n'y avait pas d 'inflation et au contrair e , une consommation importante due à une frénésie post-covid. Et si parmi ces deux obstacles, les soucis d'approvisionnement diminuent et sont en voie de résorption, reste la difficulté à recruter à la fois en nombre et en compétences.



Muscler notre production

" La situation économique de la Corse a notamment été analysée par le prisme de trois grands secteurs : l'industrie, les services marchands et le BTP, t ous en croissanc e de 11% environ sur l'année dernière. "



Concrètement, "la tendance reste globalement haussière, mais moindre que les reprises que l'on a connues précédemment ", conçoit Simone Kamycki . Concernant l'industrie, les prévisions d'une croissance de 4,8% faites en début d'année par les chefs d'entreprise devraient être conformes.



Les services marchands, dont la croissance était estimée à 4,2%, ont eux bénéficié d'un été extrêmement favorable permettant de s'attendre à une hausse encore plus importante. Le BTP, avec une croissance de seulement 2% prévue, devrait rester stable. "Le secteur du bâtiment fait face à une baisse qui se ressent à cause de carnets de commandes qui s'appauvrissent, déplore la d irectrice régionale . Malgré tout, ils ne sont pas vides et on peut se satisfaire de voir les soucis d'approvisionnement diminuer." La filière a aussi vu en début d'année l'impact du report d'activité de 2021. Plus généralement, l'économie corse, aussi résiliente soit-elle, doit faire face à la hausse du prix des matières premières. Dans le contexte actuel d'inflation, les marges diminuent et le prix final augmente. "Si je dois donner une piste, c'est de continuer à produire, même dans une période compliquée , clame Simone Kamycki . Il faut muscler notre production tout en tenant compte des enjeux climatiques, de digitalisation et de recrutement."



80% des PGE à rembourser



L'ancienne cheffe de cabinet pour la Direction générale des Services à l'Économie, qui s'occupe des réseaux, a déjà travaillé sur la situation corse. "La particularité -même si je n'aime pas ce mot- de l'économie corse est d'avoir un tissu constitué de nombreuses TPE . Il y a des besoins différents, mais les TPE sont une vraie force économique."

Sa mission et celle de la Banque de France seront donc de réduire l'inflation actuelle, avoisinant les 6% dans le pays (il n'y a pas de chiffre à l'échelle locale), pour retrouver un taux proche de 2% à un horizon qui semble lointain. Un point sur les Prêts garantis par l'État ( PGE ) durant la période covid a aussi été effectué. "6 600 PGE ont été accordés sur l'ensemble du territoire corse, détaille Simone Kamycki . Cela représente au total 1% des 700.000 réalisés en France. On a coutume de dire que l'économie corse représente 0,5% de celle du pays, donc on a prêté à double hauteur."



En Corse, 80% des prêts n'ont pas encore été remboursés. "C'est logique puisque c'était le processus prévu, rassure la Directrice Régionale . Il n'y a ni défaillance ni inquiétude à avoir pour le moment." L'île est dans les temps puisqu'en France, 76% des PGE n'ont pas encore été remboursés.