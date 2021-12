Ajaccio : les travaux du Cours Napoléon marquent une pause pour les fêtes

Depuis plusieurs mois, les habitants du centre-ville d’Ajaccio entendent la même musique jour après jour. Marteaux piqueurs, camions et engins de chantier forment la douce chorale qui a pour mission de rénover le Cours Napoléon. La période des fêtes sonnera toutefois comme un entracte. « Du 17 décembre au 3 janvier, le chantier du cours Napoléon marque une trêve », prévient la municipalité.



Estimé à 4 millions d’euros, le projet a été aujourd’hui réalisé à 60%. Les travaux du cours Napoléon se poursuivront courant 2022 autour de trois zones. Le côté pair de l’artère devrait être finalisé à l’été 2022. Le chantier se concentre sur plusieurs axes : la création du réseau d’eau pluviale, la rénovation et la modernisation de l’éclairage public utilisant des candélabres et des lanternes, le changement du revêtement du sol au profit de dalles en granit ocre, le remplacement du mobilier urbain, la création de trois plateaux traversant (secteurs Préfecture, St Roch, place Abatucci) et une re-végétalisation de l’ensemble.