Ajaccio : la nouvelle vie du cours Napoléon

Axe névralgique d’Ajaccio, le cours, qui s’étend sur une distance de 875 mètres de la place Abbatucci au carrefour du Diamant, n’avait pas bénéficié de travaux de requalification depuis près de quarante ans. Avec le temps, il a accumulé des contraintes en matière de circulation et de stationnement et des problématiques de réseaux vieillissants ce qui a conduit la Ville à se positionner sur « un renouvellement de l’existant en matière de revêtement, d’éclairage public et de mobilier, mais aussi une meilleure adaptabilité du projet vis-à-vis de ses usages futurs » souligne la Direction Générale des Services Techniques.

Parmi eux, la création d’une voix de bus dédiés aux véhicules de transport en commun à gabarit réduit et aux cyclos.

Cinq zones bénéficieront d’un traitement particulier en raison de l’intérêt patrimonial qui a été relevé. Ainsi, il sera aménagé de nombreux plateaux traversants, dans le but d’améliorer la sécurité des piétons.



Concertation et adaptabilité des travaux

Dès la phase de diagnostic, les grands principes d’aménagement ont été menés dans une concertation avec tous les acteurs impliqués, élus, directeurs, associations de commerçants, riverains etc... La première phase de ce grand chantier s’est achevée durant l’hiver 2019/2020, avec la réhabilitation de l’Église Saint-Roch. Le projet comprenait notamment sa mise en lumière et la restauration de sa façade, le renouvellement du revêtement de son parvis et la création d’un plateau piéton traversant et surélevé. Ce secteur préfigure de l’ensemble du programmeune fois celui-ci achevé. Pour s’intégrer parfaitement au cadre patrimonial du quartier, c’est un dallage en granit beige qui a été privilégié, ainsi qu’un nouvel éclairage public LED aux décors floraux et d’inspiration « rétro », et des mobiliers urbains en pierre ou en acier Corten.

La deuxième phase de l’opération concerne le parvis de la Préfecture et se concentre dans un premier temps sur la reprise du réseau pluvial souterrain. Elle se poursuivra d’ailleurs sur le secteur Lantivy et sur la zone remarquable Beverini/avenue Pascal Paoli. Le calendrier des travaux, traités par secteurs, est soumis à des adaptations conjoncturelles régulières, dans le but de limiter les conflits d’usage et l’impact sur le tissu commercial déjà particulièrement malmené. La municipalité envisage de mettre en place différents outils pour favoriser la concertation avec les usagers du Cours, comme la création d’une commission de proximité et la rédaction d’une charte mobilière et paysagère. « L’acceptabilité du projet est une des clés de sa réussite. Les outils de concertation sont là pour aider les usagers, la population et le citoyen plus largement à se l’approprier et àvisualiser sous un nouvel angle la ville de demain. C’est aussi une opportunité de repenser les usages du domaine public avec les commerçants » poursuit l’élu.