Ajaccio : les scolaires de la ville initiés au sauvetage côtier

Cette action venait clôturer une initiation au sauvetage côtier à destination de quatre écoles primaires de la ville : Sampiero, Forcioli-Conti, Saint-Joseph, Bonafedi. A la fin de leur cursus, les élèves évalués valident leur apprentissage grâce à des compétences de « sauveteur côtier » et grâce à une attestation « Apprendre à porter secours ». Sur le long terme, ils peuvent obtenir un diplôme de premier secours, « prévention secours civique niveau 1 ».





La municipalité d’Ajaccio par le biais de la direction des sports, et en partenariat avec l’Académie de Corse ont proposé cette expérimentation inédite en Corse-du Sud à des classes de CM1 et CM2.



« Ces actions menées sur les côtes basque et atlantique depuis plus de cinquante ans, sensibilisent les enfants aux bons réflexes à avoir lors d’un souci en mer : piqûre de vive, oursin, courant ascendant, descendant, etc, a détaillé Marc Leca, directeur des Sports. Le but de cette action est de les faire acquérir via des ateliers spécifiques des routines et les bons réflexes ».

Il s’agit donc d’apprendre aux plus jeunes de savoir face aux aléas de la nage en milieu naturel, l’objectif recherché est de faire découvrir un sport ludique, qui permet d’apprendre les gestes de premiers secours, les techniques de sauvetage et les dangers liés aux plages.





« Il était nécessaire, voire urgent, en tant que ville balnéaire, de pouvoir montrer à nos enfants les dangers de la mer qu’ils connaissent depuis toujours, a expliqué Rose-Marie Ottavy, adjointe aux affaires scolaires. Il est important qu’ils sachent comment prévenir mais également agir en cas de danger pour aider quelqu’un en difficulté. Au delà des ateliers, il était très émouvant et essentiel que les enfants puissent voir comment nos sauveteurs agissent pour sauver des vies ».

La démonstration a été réussie et applaudie par les enfants, qui ont eu droit à un second passage devant la plage par l’hélicoptère venant quelque part saluer leur jeune parcours initiatique au sauvetage côtier.