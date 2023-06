Ajaccio : les résidents de l'immeuble "Le Patio" peuvent rentrer chez eux

Après six longs mois d'attente et d'incertitude, les résidents de l'immeuble Le Patio 1 peuvent enfinenvisager l'avenir avec optimisme. Ce mercredi, le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a pris un arrêté en levant partiellement les mesures de sécurité d'urgence qui avaient maintenu les habitants à l'écart de leur logement. Cette annonce, qui prend effet à partir du 31 mai 2023 à midi, a été accueillie avec soulagement par les résidents qui ont traversé une période difficile depuis le sinistre survenu le 10 décembre 2022. Durant ces six mois, ils ont dû trouver des solutions de relogement temporaire, faisant preuve d'une résilience exemplaire face à cette situation délicate.



Cette décision tant attendue a été rendue possible grâce à la visite de chantier effectuée le 24 mai 2023 par le bureau d'études FONDASOL, mandaté par la copropriété pour superviser les travaux de renforcement entrepris sur l'immeuble, notamment la mise en place d'un remblai contre la falaise, soutenant ainsi le Patio 1. "Suite à l'examen approfondi du dossier de récolement soumis par la copropriété, les autorités compétentes ont finalement donné le feu vert pour la réintégration des logements par leurs occupants." indique la mairie dans un communiqué. Cette étape marque une véritable avancée dans le processus de reconstruction et de retour à la vie normale pour les résidents du Patio 1.



L'accès aux garages situés en sous-sol reste actuellement interdit, en attendant de nouvelles évaluations de sécurité.