Ajaccio : les rendez-vous de l’archéologie s’ouvrent sur les traces du passé chrétien et médiéval de la Corse

C’est un véritable voyage dans le temps que propose la Ville d’Ajaccio tout au long du mois de mai. À l’occasion de la quatrième édition de son « Mois de l’Archéologie », les médiathèques de la cité impériale se transforment en portes d’entrée vers le passé, au fil de rendez-vous placés sous le signe de la découverte et du partage des savoirs. « Cette opération témoigne de la volonté de la Ville d’Ajaccio d’offrir une politique culturelle riche et à destination de tous », souligne Simone Guerrini, adjointe au maire déléguée à la culture et au patrimoine. L’édition 2025 s’inscrit dans une dynamique de coopération renforcée avec plusieurs partenaires reconnus : la Direction régionale des affaires culturelles de Corse (DRAC), l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), l’Université de Corse, la FAGEC (Fédération des associations et groupements d'études corses), et le Laboratoire régional d’archéologie (LRA).



Le programme, resserré entre le 13 et le 28 mai, entend rendre accessible une période souvent méconnue : celle de la Corse paléochrétienne et médiévale. Au cœur de l’événement, plusieurs temps forts permettront aux visiteurs de tous âges de mieux comprendre cette histoire millénaire. Parmi eux, la conférence inaugurale donnée par Patrick Ferreira (Inrap) et Stéphane Orsini (FAGEC) portera un regard éclairé sur les sanctuaires paléochrétiens et médiévaux de Corse. Elle aura lieu mardi 13 mai à 17h30 à la médiathèque des Cannes. La DRAC de Corse proposera quant à elle un atelier pédagogique sur les métiers de l’archéologie, suivi d’une conférence sur l’usage du numérique dans la modélisation des vestiges anciens, prévue le 27 mai.



Autre temps fort : la venue de l’historienne médiéviste Vannina Marchi Van Cauwelaert, maître de conférences à l’Université de Corse. Elle présentera son dernier ouvrage, Un royaume dans la mer. L’archipel corso-sarde du XIIIe au XVe siècle, lors d’une rencontre publique à la médiathèque des Jardins de l’Empereur, le samedi 17 mai à 16h. Une plongée érudite dans l’histoire insulaire et méditerranéenne, qui vient enrichir une programmation résolument tournée vers la transmission.



Le jeune public n’est pas oublié. Ateliers, puzzles 3D, maquettes et expositions ludiques permettront aux plus jeunes de découvrir les architectures romanes et les techniques de l’archéologie. Les médiathèques d’Ajaccio se mobilisent également avec des sélections de livres et une programmation cinéma autour de la figure de l’archéologue et de l’imaginaire médiéval.



Enfin, plusieurs visites-conférences guidées par le LRA permettront au public de redécouvrir l’un des sites majeurs du patrimoine ajaccien : le baptistère Saint-Jean et l’ancien groupe épiscopal de la ville. Ces visites, proposées à différents moments du mois, s’adressent à un public familial et s’attachent à retracer plus d’un millénaire d’histoire urbaine et religieuse, de l’époque paléochrétienne aux vestiges du XIIe siècle.