Ajaccio : les pompiers ouvrent les portes de leur caserne ce samedi

Comme chaque année, le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A) convie les habitants à une journée de rencontre avec les équipes du centre de secours d’Ajaccio. Objectif : faire découvrir les différents aspects du métier de pompier et sensibiliser aux missions de sécurité civile.



Plusieurs stands seront proposés, dont une exposition de véhicules, des démonstrations de secours routier, de cynotechnie (avec chiens spécialisés) et un espace dédié aux équipes nautiques et montagne. Un stand de secourisme permettra aussi de s’initier aux premiers gestes d’urgence.



Le public pourra également observer le matériel utilisé au quotidien, rencontrer les équipes spécialisées, et s’informer sur les modalités de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. Un circuit pour enfants, des animations sportives et une tyrolienne complèteront le programme.



Cette journée s’adresse à tous les publics, et constitue aussi un temps fort de communication pour le SIS 2A, à l’approche de la saison estivale et du risque accru de feux de forêt.