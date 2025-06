Ajaccio : les parents d’élèves de l’école Bonafedi se mobilisent

Le ton se veut respectueux, mais la démarche est ferme. Faute de réponse directe à leurs demandes qui s'est encore exprimée lundi matin devant l'établissement, les parents d’élèves de l’école Charles Bonafedi à Ajaccio ont choisi de s’adresser publiquement à l’inspection académique. Dans un message transmis ce lundi, le collectif exprime son incompréhension face à la situation d’une enseignante dont le maintien dans l’établissement reste incertain.« C’est par voie de presse que nous sommes contraints de vous répondre », écrivent les parents à l’adresse de l’inspecteur d’académie, regrettant de n’avoir, à ce jour, reçu aucun retour à leurs sollicitations pourtant répétées.Au cœur de leur démarche : la situation d’une enseignante nommée « titulaire remplaçante secteur » sur Ajaccio, qui n’a pas obtenu le poste fixe qu’elle avait souhaité, mais qui espérait pouvoir rester une année supplémentaire à l’école Bonafedi. Une perspective qui semble compromise, au grand désarroi des familles.« Cette maîtresse souhaite rester dans l’école où elle s’est particulièrement investie, où elle est fortement appréciée des élèves et de leurs parents », souligne le collectif, qui interroge directement l’administration : « Qu’est-ce qui ne vous permet pas d’apaiser la situation ? »Les parents disent être pleinement conscients que les affectations ne se décident pas sous la pression, mais rappellent que le cas de cette enseignante s’inscrit bien dans un cadre administratif clair, et qu’aucun obstacle réglementaire évident ne semble justifier son départ.En attendant une réponse qu’ils espèrent rapide et constructive, les parents d’élèves renouvellent leur demande de dialogue, et appellent à une prise en compte de l’intérêt des enfants comme du climat scolaire.