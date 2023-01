Ajaccio : les lauréats du concours régional pour l'entrepreneuriat engagé récompensés

« Valoriser et récompenser les entrepreneurs qui, au travers de leur démarche entrepreneuriale, souhaitent avoir un impact positif sur leur territoire, sur la société ou l’environnement ». C’est l’objectif du concours régional de l’entrepreneuriat engagé qui depuis trois ans est organisé par Corse Active Pour l’Initiative (CAPI). Pour cette nouvelle édition, l’association avait invité trois catégories d’entreprises implantées en Corse à participer : les Très Petites Entreprises, les Jeunes Agriculteurs et les Entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire qui ont bénéficié d’un financement de CAPI entre le 1er janvier 2004 et le 31 juillet 2022.Lancé le 20 octobre, le concours était ouvert jusqu’au 20 novembre. Un comité da été ensuite chargé de désigner 3 candidats par catégories. Puis un jury final a déterminé le lauréat de chaque catégorie.