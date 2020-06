Ajaccio : les élèves du lycée du Finosello reçoivent le prix des mini-entreprises

Ce mardi 23 juin 2020, 11 élèves de seconde du lycée professionnel du Finosello se sont vu remettre le prix du Championnat Régional des Mini-Entreprises 2020 pour leur projet "Maze In Game". Ils ont ainsi été récompensés pour leur escape Game sur les métiers des secteurs tertiaires, hôtellerie-restauration et sanitaire et social.

Leur projet a pour but d'aider principalement les jeunes, les demandeurs d'emploi et les personnes désireuses d’opérer une reconversion professionnelle de savoir ce qu’ils aiment, et ainsi de mieux les orienter dans leur projet professionnel.



L'escape Game reprend la célèbre série espagnole "La Casa del Papel" pour proposer une mission : effectuer un braquage. Le Game Master, déguisé en personnage de Dali doit recruter un vendeur, un animateur, un serveur, un cuisinier, une aide à la personne et un secrétaire pour effectuer ce braquage.



Une expérience enrichissante pour Louis Lucchini qui a pu être le temps de ce projet directeur général de l'entreprise, Tony Vicente, directeur adjoint, Julien Colassuono, directeur administratif, financier et RH, Ange D'Angiolo directeur commercial, communication et marketing, Ouassef Khemissi directeur technique et production, Andréa Laurent, employée administrative et comptable, Maria-Santa Alfonsi et Lilou Angot employées commerciales, Daris Belmeliani, Simona Croitoru et Dominique Leca, technicien de production.



Félicitations à eux !