Ajaccio : les ateliers du territoire contre les risques d'inondations reprennent mardi

Faire face à la violence du changement climatique. C'est le défi majeur des Ateliers du territoire, organisés à la suite notamment des inondations dévastatrices connue par la ville en juin 2020. L'État, la ville d'Ajaccio et la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (PACA) sont à l'initiative de ces réunions d'un groupement d'experts, dont le but est de réfléchir à des améliorations sur le secteur de l'avenue Noël-Franchini et de l'entrée de ville ajaccienne.



Une première session, destinée à effectuer un état des lieux, s'est déroulée du 11 au 13 octobre dernier. "Sur ces trois jours, la situation a été évaluée par un bureau d'études pluridisciplinaire sur l'urbanisme, la gestion des risques et la concertation du public, rappelle Jean-Joseph Folacci, directeur général des services techniques de la ville. Sont concernés l'avenue Noël-Franchini et un périmètre élargi : du bord de mer côté Saint-Joseph, un petit bout de la rocade et l'axe qui remonte vers Mezzavia pour avoir une réflexion plus globale."



Dans ce processus de long terme, riverains et commerçants sont invités à faire part de leur vécu. Comme en octobre, ils pourront s'exprimer lors d'une rencontre spécifique le mercredi 25 janvier, de 18h à 20h, à l’Ecole Simone-Veil.



"On a une réunion publique prévue à chaque résidence où les riverains sont invités, explique Jean-Joseph Folacci. On les a beaucoup écoutés dans l'état des lieux, notamment sur leurs problématiques et leur constat après les intempéries de 2020. Maintenant, on est sur des propositions de solutions et des parties plus "techniques". Une restitution leur sera faite et leur avis sera pris en compte."