Ajaccio : le trafiquant écoulait ses produits stupéfiants sur la place des Cannes

Les faits remontent au 17 février 2023. Lors d’une surveillance exercée sur de la Place du quartier des Cannes par les effectifs du groupe de sécurité de proximité ( GSP ) de la Direction départementale de la Sécurité publique de la Corse-du-Sud, les policiers ont remarqué de leur poste de surveillance, un individu procédant à des transactions - plusieurs soulignent les enquêteurs - de stupéfiants avec différents clients.

L'homme, très défavorablement connu des services de police, est vite identifié.



Poursuivant leurs observations, les policiers constatent quelques minutes plus tard qu'un véhicule, transportant deux passagers, se dirige encore vers le trafiquant et qu'une nouvelle transaction est engagée.



Les fonctionnaires de police décident alors d'intervenir et de procéder aux interpellations des trois hommes. L’un des passagers, de nationalité italienne, tente alors de se débarrasser d’un pochon contenant 16.7 grammes de cocaïne. Le conducteur, de nationalité italienne également, est dépisté positif à la cocaïne et aux produits opiacés.



Sur place, sous un véhicule positionné à proximité du lieu de transaction, ils sont encore trouvés, 16 bonbonnes thermosoudées de cocaïne pour 6.5 grammes , ainsi qu’un morceau de résine de cannabis de 56 grammes.



Les trois individus ont été placés en garde à vue . Le trafiquant a été déféré au Parquet . Il devait être jugé en comparution immédiate au terme de cette garde à vue. Il connaîtra finalement le sort que lui réservera la justice, le 7 avril prochain, devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Les deux usagers surpris dans le même temps place des Cannes feront l'objet de procédures distinctes .