Ajaccio : le tournoi de sixte de l'AJA revient pour une troisième édition

Après deux premières éditions réussies, l'Association Jeunesse Ajaccienne (AJA) remet le couvert. Les vendredi 10 et samedi 11 juillet, le stade Ange Camilli vibrera au rythme de la troisième édition de son tournoi de sixte, devenu en seulement trois ans l'un des rendez-vous sportifs de l'été dans la cité impériale. Pendant deux soirées, 32 équipes s'affronteront dans des rencontres de 12 minutes disputées à partir de 18 heures, devant un public attendu nombreux, l'entrée étant gratuite. Mais derrière ce tournoi se cache avant tout une aventure humaine. Celle d'une bande de copains qui, en 2023, a décidé de créer son propre club de football entreprise. « La genèse du club, c'est une bande d'amis qui voulait simplement jouer au football. On s'est dit : pourquoi ne pas se lancer ? », résume Antoine-Dominique Cesari, président de l'AJA.





Aujourd'hui, le club compte 43 licenciés et fonctionne selon un modèle assez singulier. Toute la gestion administrative, financière, événementielle ou encore la communication sont assurées bénévolement par une équipe de dirigeants âgés de seulement 23 à 26 ans. Une organisation qui repose entièrement sur l'engagement de cette jeune génération.





Redonner vie aux grands tournois de sixte



Au-delà de l'aspect sportif, le tournoi poursuit plusieurs ambitions. « Le premier objectif est de remettre au goût du jour les tournois de sixte. Il y en a beaucoup moins qu'avant et c'est un peu désolant. Nous essayons, avec nos moyens et malgré notre jeune âge, de redonner une place à ce type d'événement dans la région ajaccienne. » Pendant de nombreuses années, les tournois estivaux de football à six avaient pourtant animé les soirées d'été ajacciennes, réunissant licenciés, amateurs et simples passionnés autour d'un même terrain. Avec cette troisième édition, l'AJA entend contribuer à faire renaître cette tradition.





Le succès des deux premières éditions semble d'ailleurs confirmer cet engouement retrouvé. « La première année, il y avait toute l'excitation de la nouveauté. L'année dernière, les participants attendaient vraiment cette deuxième édition. On sent que le tournoi est en train de trouver sa place. »





Un rendez-vous festif avant tout



Pour les organisateurs, le classement ou le vainqueur ne constituent finalement qu'une partie de l’histoire. L'objectif affiché est ailleurs : faire du tournoi un véritable moment de partage. « Le plus important, c'est la bonne humeur, la convivialité et la générosité. Si, à la fin du week-end, tout le monde repart content en ayant passé un bon moment, alors pour nous le tournoi est réussi. »





Une philosophie qui tranche avec l'image parfois tendue que pouvaient renvoyer certains tournois estivaux il y a quelques années. L'AJA mise au contraire sur une ambiance familiale où joueurs, amis, familles et simples spectateurs se retrouvent autour des rencontres mais aussi autour de la buvette et des espaces de restauration. « On remarque que beaucoup de personnes viennent avant les matchs pour boire un verre, puis restent après la finale. Cela permet de créer des liens entre les gens, et c'est certainement ce qui compte le plus pour nous. ». Avec la volonté affichée de dépasser le simple cadre sportif en proposant « un moment de rassemblement pour les Ajacciens » et un événement créé « par des jeunes pour animer leur ville pendant l'été ».





Si l'entrée est libre pour le public, l'organisation représente un investissement important pour une association aussi jeune. Les 32 équipes engagées s'acquittent chacune d'un droit d'inscription fixé à 100 euros, auquel s'ajoutent les recettes générées par la restauration et la buvette. « Le tournoi nous permet aussi de créer une nouvelle source de revenus pour le club chaque année. »





L'AJA revendique également un fonctionnement entièrement tourné vers le territoire ajaccien. Le club s'appuie exclusivement sur quatre partenaires locaux — Station Fabiani, Bunny Marie Pierre, La Maison Bonaparte et la Brasserie Chiara — qui accompagnent le développement de cette jeune association.

