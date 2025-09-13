CorseNetInfos
Ajaccio : le stationnement place Miot fermé jusqu'au 10 octobre 13/09/2025

Ajaccio : le stationnement place Miot fermé jusqu'au 10 octobre


MP le Samedi 13 Septembre 2025 à 18:15

Afin de pouvoir accueillir plusieurs évènements, la place Miot ne sera plus accessible au stationnement entre le 15 septembre et le 10 octobre, annonce la ville d'Ajaccio.



(Crédits photo : Ville d'Ajaccio)
(Crédits photo : Ville d'Ajaccio)
Ouvert aux véhicules depuis début de l'été afin de compenser la réduction de capacité du parking Diamant pendant les travaux et de faciliter les déplacements dans le centre-ville d'Ajaccio, l'accès à la place Miot va être momentanément fermé.

Dans un communiqué, la ville annonce en effet qu'afin de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions l’International de pétanque les 27 et 28 septembre, les Journées de la Marie-Do le 3, 4 et 5 octobre, ainsi que l’étape du Tour de Corse historique les 8 et 9 octobre, la place Miot « doit être libérée de tout véhicule ».
 
Elle ne sera ainsi plus accessible au stationnement à compter du lundi 15 septembre, et ce jusqu’au vendredi 10 octobre inclus. « Le stationnement rouvrira normalement le samedi 11 octobre », ajoute la ville en invitant les usagers à anticiper cette fermeture temporaire.
 
La réouverture complète du parking Diamant est pour sa part prévue début décembre.
 
 




