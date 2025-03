Ajaccio : le sarcophage du "Bon Pasteur" quitte la préfecture pour le musée Fesch

Un fragment du passé ajaccien va retrouver une place de choix dans le patrimoine de la ville. Ce mardi, le sarcophage du Bon Pasteur, datant du IIIᵉ siècle après J.-C., a été transféré de la préfecture au musée Fesch, où il sera restauré sous les yeux des visiteurs. "La ville d’Ajaccio a souhaité rendre ce monument historique aux Ajacciens", explique Guillaume Deslandes, directeur régional des affaires culturelles de Corse.



Découvert en 1938 dans une propriété du quartier Saint-Jean, ce sarcophage en marbre sculpté en bas-relief a été classé monument historique en 1939 avant d’être confié à la Société d’archéologie de Corse-du-Sud. Faute d’espace, il avait été entreposé dans les locaux de la préfecture, à l’époque où s’y trouvaient les archives départementales. Aujourd’hui, dans le cadre du projet de l’Antiquarium, la ville a entrepris les démarches nécessaires pour le déplacer et le restaurer, avec l’accord du préfet.



Une restauration sous les yeux du public

Ce transfert marque le début d’un chantier de restauration, visant à nettoyer et consolider le sarcophage. "Dans les années 60, il avait été recollé avec du ciment, mais nous devons désormais utiliser des adhésifs plus performants", précise-t-on.

À partir des prochains jours, les visiteurs du musée Fesch pourront observer les interventions menées par des spécialistes de la marbrerie et de la sculpture. Une conférence de presse est prévue vendredi pour détailler le processus de restauration et le futur emplacement du sarcophage une fois les travaux achevés.



Avec ses dimensions modestes (1,10 m de long, 40 cm de large et 30 cm de haut), ce vestige antique reste un témoignage précieux de l’histoire paléochrétienne en Corse. Une fois restauré, il retrouvera son site d’origine et sera officiellement rendu aux Ajacciens.