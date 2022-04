Ajaccio : le salon Impresa de retour pour les créateurs et les chefs d'entreprise

Cette huitième édition est donc plus que jamais l'opportunité « d’offrir aux porteurs de projets, aux visiteurs, des solutions clé-en-main d’accompagnement et de financement ». Et ce, grâce au large panel de partenaires présents : « les structures de conseil, notamment les ordres professionnels, les partenaires locaux comme Inizià ou la M3E pour la CAPA, les administrations, et les partenaires du financement », résume le directeur. Ils sont, au total, une trentaine à prodiguer leurs précieux conseils, derrière plusieurs stands aménagés pour l'occasion.



Outre la présence de ces exposants, le salon propose, en parallèle, un cycle de conférences : « Comment bien pitcher son projet ? », « Le numérique, un atout majeur pour sortir de la crise » ou encore « S’engager dans une démarche de développement durable : quels dispositifs mobiliser? ». Au programme également, un concours de pitch destinés aux projets innovants, avec, à la clé, un prix de 1 000 euros pour quatre lauréats, dont les projets seront, ensuite, accompagnés. Enfin, la journée se clôture par un débat organisé par Corse-Matin : « De crise sanitaire en conflit en Ukraine, comment les entreprises corses peuvent-elles amortir le choc pour elles et leurs clients ? ».



La dernière édition avait réuni 700 visiteurs. Les organisateurs espéraient, cette année, connaitre le même succès.