Ajaccio : le rideau s'ouvre ce 4 mai sur la 24e édition du festival Passion Cinéma

Devenu une référence par la découverte et la mise en avant de nombreux films d'ailleurs, le festival du film Passion Cinéma revient ce jeudi à Ajaccio avec une programmation riche et éclectique.Cette année, une quinzaine de films - dont deux avant-premières -, de courts-métrages, de films d'animation et de documentaires, sans oublier la traditionnelle « soirée montagne » et la programmation dédiée aux scolaires, seront présentés au public du 4 au 7 mai aux cinémas Ellypse et Laetitia.En parallèle des projections, la manifestation, organisée depuis 24 ans par l'association Cinema 2000 présidée par Jeanne-Paule de Rocca Serra, proposera des débats-rencontres et des séances de dédicaces. Ainsi, ce ne sont pas moins de 14 personnalités, réalisateurs, scénaristes, écrivains… qui viendront présenter les films et échanger avec le public.





Plus d’informations sur la programmation