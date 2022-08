Ajaccio : le polar méditerranéen à l’honneur

L’association Corsicapolar est une fois de plus au rendez-vous cette année pour l’organisation de la seizième édition du festival du polar corse et méditerranéen qui se tient depuis ce vendredi 5 aout à Ajaccio.



L'événement a démarré au cinéma Ellipse avec la projection d’un film italien qui a réuni bon nombre d’amateurs du genre, le festival s’est ensuite poursuivi sur la place Foch dans le centre-ville ajaccien. « Notre association culturelle a une double ambition, explique Bernard Bouquet, le président de l’association, lui-même auteur de plusieurs ouvrages. Il s’agit de ponctuellement éditer et faire connaître des auteurs. Nous publions environ deux ou trois livres par an. D’autre part, dans un second temps, nous avons pour objectif de faire vivre le genre du polar . C’est un genre qui se veut populaire, nous souhaitons le promouvoir davantage dans des lieux principalement ouverts. Nous pouvons être sur une place, sur une plage, dans une foire, etc ».



Intrigues diverses s e son t donc retrouvées sur les tables. Polars sur fond humoristique, dramatique ou politique, plusieurs styles et plusieurs maisons d’édition pour ravir les visiteurs.



La plupart des auteurs corses choisissent de placer leur récit sur l’île et certains comme Bernard Bouquet prennent même pour titre des lieux emblématiques comme « Le voile de la mariée » ou encore « La tour d’ Omigna ».



Ces rencontres se veulent conviviales avec un échange entre le public et les auteurs. La valorisation et la découverte de l’écriture du polar sont certes l’objectif principal, mais l’écriture méditerranéenne prime. « Nous réunissons des auteurs de toute la méditerranée. La moitié sont corses et l’autre moitié peuvent venir d’Espagne ou d’ Italie, mais aussi de Provence et de la Côte d’Azur . On peut y retrouver des auteurs plus ou moins connus, mais nous mettons tout en commun pour ses journées. ».



Malgré la chaleur extrême à Ajaccio, l’association est satisfaite des visites reçues à l’issue de la première matinée. U ne centaine de ventes réalisées qu e ce soit auprès des locaux ou des touristes, mais les organisateurs privilégient malgré tout « la rencontre, au-delà des aspects commerciaux ou quantitatifs ».