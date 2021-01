Ajaccio : le pilote du scooter positif au cannabis et à la cocaïne

Ce sont les effectifs du groupe de sécurité de proximité du commissariat qui ont procédé au contrôle du scooter vendredi en début d'après-mid au niveau du collège Giovonni.

Premier constat des policiers : cet Ajaccien de 31 ans pilotait le scooter sans assurance.

Dans la foulée les hommes du groupe de sécurité le soumettaient à un test salivaire qui devait s'avérer positif au cannabis et à la cocaïne.

Il était, dès lors, placé en garde à vue.

Les perquisitions opérées ont permis aux policiers de découvrir une dizaine de grammes de cannabis

Le scooter a fait l’objet d’une immobilisation et en plus du défaut d'assurance, l'auteur devra prochainement répondre devant la justice d'une "conduite sous stupéfiants en récidive."