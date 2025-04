Ajaccio : le parking du Diamant partiellement fermé du 7 au 25 avril

Le chantier du parking du Diamant entre dans une phase. Pour en maintenir le rythme soutenu et permettre la réalisation d’interventions complexes, la Ville d’Ajaccio a validé une nouvelle organisation du calendrier proposée par la société en charge des travaux. Plutôt que de concentrer la fermeture du parking en fin d’opération, comme initialement prévu, celle-ci sera séquencée en deux temps. La première phase s’étendra de ce lundi 7 au 25 avril inclus, avec une fermeture partielle de l’équipement. Durant cette période, plusieurs opérations sensibles seront menées, dont la reconstruction de l’entrée du parking. L’objectif affiché est d'optimiser les délais et limiter l’impact sur les usagers lors des phases ultérieures.

Les abonnés et les personnes à mobilité réduite ne seront pas concernés par cette fermeture partielle. Ils pourront continuer à accéder normalement au parking du Diamant. En revanche, pour les visiteurs non abonnés, la municipalité a décidé de compenser les désagréments en instaurant la gratuité du stationnement sur voirie, du 7 au 25 avril. Cette mesure s’applique également au parking de la Miséricorde.



À l’issue de cette séquence de travaux, les usagers découvriront les premières zones entièrement rénovées du parking. Le chantier du Diamant, qui mobilise quotidiennement près de 80 ouvriers, se poursuivra dans les prochaines semaines avec plusieurs étapes importantes, dont le déplacement du monument de Napoléon Ier et de ses frères, prévu en surface.