Ajaccio : le palmarès du festival Corsica.Doc

Corsica.Doc, le Festival du film documentaire d'Ajaccio s'est tenu du 8 au 13 octobre. Afin de clôturer cette 15e édition en beauté, la présidente-déléguée générale Annick Peigné-Giuly et son équipe ont organisé une grande journée faite de projections et de rencontres au cinéma L'Ellipse.



Rencontres

Dès 10 heures ce mercredi, vingt et un réalisateurs venus de Paris, de Naples, de Sardaigne ou même de Colombie participent à une table ronde. Un moment convivial et d'échange qui permet de mettre en lumière les difficultés mais aussi les motivations à faire des films documentaires. « C'est une aventure » constatent la plupart des participants. Amandine Robinet du collectif Sikozel avoue travailler « sur ses vacances. On ne compte pas nos heures ni notre énergie. » La plupart des films présents dans cette sélection de jeunes talents sont d'ailleurs auto-produits. Les participants évoquent alors la période du Covid qui n'a rien arrangé à cette économie fragile du documentaire mais également les problèmes de financement et de recherche de producteurs.

Un des intervenants avoue que, souvent, ce n'est pas « une question de trouver un producteur ou pas mais plutôt de trouver la bonne personne. Celle avec qui on va travailler en bonne relation. » Tous insistent sur l'aspect engagé de leurs films. Fabien Volti, réalisateur sarde de Umbra confirme : « Filmer, c'est s'exprimer politiquement ! »

Le réalisateur belge Claudio Pazienza, invité de Corsica.Doc, s'approche alors de ces jeunes talents pour leur dire, avec tout son bagage dans le domaine, qu'on « ne fait pas des films si on ne fait pas de belles rencontres. » Il poursuit : « La vraie question est : Quelle langue parlons-nous ? On n'invente pas une langue, on la cherche, on la développe pour faire nos films. » Et il conclut ainsi ces passionnants échanges : « Quelle langue voulons-nous faire entendre ? »



Bonne humeur

Après cette passionnante table ronde, la journée se poursuit avec la projection du formidable documentaire de Werner Herzog, La Grotte des rêves perdus, diffusé en 3D. Une nouvelle rencontre a eu lieu à 16h pour questionner « L'émotion artistique en image. » Un débat suivi d'une projection avec les trois derniers films de la thématique « L'amour de l'art » dont l'étonnant documentaire Bielutine de Clément Cogitore.

Avant de passer au palmarès, l'équipe au grand complet a interprété la traditionnelle chanson de fin de festival, autour d'un apéritif dans le hall de L'Ellipse. Ils ont été longuement applaudis.



Remise des prix et Pina

Le palmarès de cette 15e édition a été révélé avant la projection, en 3D, de Pina de Wim Wenders. Un moment magique, hors du temps, tant ce film respire l'amour de l'art et, particulièrement ici, de la danse.





Palmarès complet

Le jury était composé de Béatrice Thiriet, Alexandre Cornu, Marie-Jeanne Nicoli, Marie-Hélène Folacci et Jena Santoni. Ils ont décerné quatre prix :

- Prix Corsica.Doc / ViaStella long métrage : Looking For Horses, de Stefan Pavlović

- Prix Corsica.Doc / ViaStella courts métrages : Silent Voice, de Reka Valerik

- Le Prix de l'APAJ, décerné par l'Association Pour l'Aide aux Jeunes auteurs à un film qui révèle avec sensibilité la complexité, la force et la beauté d'un personnage, est revenu à : Une place dans ce monde, d'Émilie Beyssac Cywinska

- Le Prix CMCAS-CCAS à un film qui témoigne, aide à comprendre et à agir, a été remis à : L'huile et le fer de Pierre Schlesser



Le jury jeune, composé de cinq lycéens et étudiants corses, a également décerné deux prix :

- Prix Jeune Public longs : L'homme qui peint des gouttes d'eau d'Oan Kim et Brigitte Bouillot / 79' / France / 2020

- Prix Jeune Public courts : Carbón de Davide Tisato / 26' / France - Suisse - Cuba / 2020



Rattrapage

Une sélection de 13 films sur les 20 de la compétition sont diffusés depuis ce jeudi matin sur la plate-forme Allindi. Une solution pour voir ou revoir cette excellente compétition « Nouveaux Talents ». Comme le souligne si bien Annick Peigné-Giuly : « Quand on voit l'accueil et les retours du public, on ne regrette pas l'exigence de notre programmation. » Après cette très belle édition, l'équipe de Corsica.Doc vous donne rendez-vous à l'année prochaine !