Ajaccio : le Noël des boutiques éphémères de la M3E

Malgré le contexte sanitaire, chacun essaye de garder un peu l’esprit de Noël. Si le marché de Noël a pu s’installer à Ajaccio, d’autres boutiques font elles aussi des animations afin de faire découvrir leurs produits. C'est le cas des boutiques éphémères de la M3E.

Artisans et créateurs bénéficiant de ces locaux se sont regroupés le temps d’une journée rue Maréchal Ornano. Jus de gingembre et canistrelli ouvrent le bal et accueillent le public devant les boutiques de vêtements et de décorations.

« Initiée en 2020, avec l’ouverture d’une boutique éphémère dans le centre ancien, deux autres boutiques ont vu le jour depuis, souligne Marie-Antoinette Santoni-Brunelli la présidente de la M3E. Il s’agissait de proposer des animations en cette période de fin d’année et de faire découvrir ou redécouvrir ces artisans locaux : Ethicorse, Cécile Casabianca, Agathe Factory, La Rêverie et l’atelier Notre Terre ».





L’occasion également de présenter ce dispositif à destination des entrepreneurs. La boutique située rue Zevaco Maire fait évoluer son offre de local en alternant les artisans en été et en hiver. Les deux autres boutiques rue Maréchal Ornano ont des baux éphémères de trois ans. Les candidatures sont donc ouvertes pour celles et ceux qui désirent venir exposer à l’avenir.

Pour candidater et tenter de louer une boutique à tarif avantageux, en plein centre ville, il suffit de déposer un dossier auprès de la M3E.





Ce dossier fait l'objet d'une étude par un comité qui sélectionne en fonction de la disponibilité des boutiques, l’activité proposée et son intégration dans l'environnement commercial existant, la qualité des produits proposés, la capacité du concept à attirer du public. Les personnes intéressées peuvent obtenir davantage de renseignements sur le site internet de la M3E.